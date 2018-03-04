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В ходе ежегодного исследования "Самый желанный работодатель" выяснилось, что удельный вес зарплат в "конвертах" продолжает стремительно падать и в 2017 году он составил всего 3%. Об этом пишет nra.lv .

С утверждением "Часть или всю зарплату получаю в "конверте"" согласились 3% опрошенных, что на 2% меньше, чем год назад и на 10% меньше, чем в 2008 году.

Всего в исследовании участие приняли 1400 респондентов.

Напомним, начиная с 26 февраля 2018 года Служба государственных доходов (СГД) будет ежемесячно публиковать данные о работодателях, которые платят своим работникам минимальную зарплату или меньше, сообщили в СГД. Планируется таким образом искоренить зарплаты в "конвертах".