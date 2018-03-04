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В соцсетях многие латвийцы выразили свое недовольство тем, что с их счетов были сняты деньги за билеты на “Праздник песни и танца”, однако билеты они так и не получили. Об этом пишет KasJauns.

Продажей билетов на мероприятие занимается Biļešu paradīze. Предприятие пообещало дать объяснения только после того как клиенты напишут официальные заявления.

“У меня нет билетов и еще надо тратить время и деньги на почтовые услуги, чтобы получить свои деньги обратно. Не может быть, что они в системе не видят, что билеты высланы не были, а деньги со счетов сняты”, - написала покупательница Ивета Дайне.

По ее словам, с ее банковского счета были сняты 107 евро, но билетов она так и не получила.

В похожей ситуации оказались и другие покупатели.

“У нас тоже сняли деньги, а билетов нет”, - написала Анда Павловича.

Другая покупательница Лаура Гринберга рассказала, что тоже заплатила крупную сумму за билеты, но так их и не получила. Однако она написала, что потраченные деньги снова появились на ее счету.

“У меня за билеты сняли 230 евро. Билетов у меня нет. Деньги были перечислены обратно на счет через три часа”, - заявила девушка.

Напомним, сайт Biļešu paradīze, через который в субботу, 3 марта, продавались билеты на "Праздник песни и танца", весь день испытывал технические проблемы и вечером перестал загружаться. Как сообщила администрация сервиса на своей странице в социальной сети Facebook, на сайт была совершена целенаправленная атака.

После 21.00 сайт вновь возобновил работу в обычном режиме. Однако, как убедился портал Mixnews, после 23.00 субботы билеты можно было купить только на два мероприятия - на концерт латышской вокально-симфонической музыки и на заключительный концерт праздника 8 июля.

Фото: Instagram