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В начале следующей недели в Латвии сохранится преимущественно сухая погода, а начиная с середины недели возможны осадки, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.

В ночь на понедельник, 5 марта, температура воздуха местами при безветрии понизится до -20 градусов, при облачности - не ниже -10 градусов. Последующие ночи будут менее морозными, днем при солнечной погоде температура воздуха поднимется до +2..-4 градусов.

Со среды прояснения будут реже, во многих местах ожидаются осадки, в основном в виде снега, возможен также дождь. Температура воздуха - от 0 до +5 градусов.

Фото: pixabay.com