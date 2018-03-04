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Произошедшее в субботу нападение на Biļešu paradīze зафиксировала организация Cert.lv, проверяя информацию о кибер-атаке. Об этом сообщил заместитель руководителя Cert.lv Варис Тейванс, пишет Latvijas avīze.

Он заявил, что 3 марта организация связалась с представителями предприятия для получения объяснений информации о нападении на систему Biļešu paradīze.

“Из разговора можно сделать вывод, что нападение действительно произошло”, - указал Тейванс.

Он добавил, что Cert.lv попросила предприятие предоставить более детальную техническую информацию для получения более точного представления об обстоятельствах кибер-атаки.

По словам Тейванса, в понедельник, 5 марта, вероятно, можно будет сделать более конкретные выводы о том, что стало причиной недоступности системы и были ли констатированы какие-то недостатки.

Напомним, сайт Biļešu paradīze, через который в субботу, 3 марта, продавались билеты на "Праздник песни и танца", весь день испытывал технические проблемы и вечером перестал загружаться. Как сообщила администрация сервиса на своей странице в социальной сети Facebook, на сайт была совершена целенаправленная атака.

После 21.00 сайт вновь возобновил работу в обычном режиме. Однако, как убедился портал Mixnews, после 23.00 субботы билеты можно было купить только на два мероприятия - на концерт латышской вокально-симфонической музыки и на заключительный концерт праздника 8 июля.

Фото: pixabay.com