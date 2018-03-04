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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году оштрафовало двух должностных лиц Службы госдоходов (СГД), которые, руководствуясь личными мотивами, получили из информационной системы сведения, которые не были им необходимы для выполнения служебных обязанностей.

Как свидетельствует информация на сайте KNAB, два главных налоговых инспектора СГД оштрафованы на 75 и 90 евро соответственно.

Старшему инспектору Бюро по надзору и координированию дорожного движения Госполиции KNAB за такое же нарушение сделало замечание.

Фото: facebook.com