Оштрафованы два сотрудника СГД за использование информации для личных нужд (3)
Общество | 4 марта 2018 года, 20:42
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году оштрафовало двух должностных лиц Службы госдоходов (СГД), которые, руководствуясь личными мотивами, получили из информационной системы сведения, которые не были им необходимы для выполнения служебных обязанностей.
Как свидетельствует информация на сайте KNAB, два главных налоговых инспектора СГД оштрафованы на 75 и 90 евро соответственно.
Старшему инспектору Бюро по надзору и координированию дорожного движения Госполиции KNAB за такое же нарушение сделало замечание.
Фото: facebook.com
Почему КНАБ не предъявил реальную статью,"а прохлопал ушами". Развелось столько сомнительных контор, а КНАБ похоже с этого что-то имеет, или там вообще не специалисты.
По словам классика Любое преступление имеет финансовый след.
В такой финансовой организации-это особенно.
Очень настораживает такая реакция KNAB. Кто кого покрывает, или стараются все замять??