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Организаторы “Праздника песни и танца” призывают всех, кто приобрел билеты на мероприятие в интернет-магазине и не получил их, обращаться в Biļešu paradīze.

Как сообщила руководитель отношений с общественностью “Праздника песни и танца” Инга Васильева, организаторы мероприятия сейчас получают жалобы от покупателей. Латвийцы недовольны тем, что после покупки билетов на праздник деньги были сняты с банковского счета, однако билеты предоставлены не были.

“Мы призываем всех покупателей, у которых есть подобные жалобы, связываться с Biļešu paradīze по электронной почте info@bilesuparadize.lv . В письме нужно обязательно указать имя и фамилию покупателя, номер покупки или распечатку банковского платежа”, - заявили организаторы “Праздника песни и танца”.

В понедельник, 5 марта, представители Латвийского национального центра культуры (ЛНЦК) встретятся с представителями Biļešu paradīze, чтобы получить объяснения выполнения услуги, констатированных недочетов, а также жалоб покупателей. После чего будет принято решение о дальнейших действиях.

Biļešu paradīze и организатор праздника планируют объяснить покупателям ситуацию с непредоставленными билетами во вторник, 6 марта.

Также сообщается, что ЛНЦК составил акт предприятию о констатированном нарушении предоставлении услуги. За услуги интернет-магазина Biļešu paradīze покупатели должны были платить комиссию.

Организаторы праздника призвали жителей быть бдительными и не вестись на различные конкурсы и объявления о продаже билетов в соцсетях.

“После мониторинга соцсетей мы заметили, что билеты на “Праздник песни и танца” размещены не только на порталах объявлений, но и разыгрываются в качестве призов в конкурсах в Facebook. Мы, как организаторы, не поддерживаем такие инициативы. Мы призываем латвийцев не покупать билеты у недобросовестных перекупщиков, а также подумать над участием в таких конкурсах. Мы выражаем сожаление, что сбилеты “Праздник песни и танца” подвергаются таким действиям”, - заявила исполнительный директор праздника Эва Юхневича.

Ранее сообщалось, что в соцсетях многие латвийцы выразили свое недовольство тем, что с их счетов были сняты деньги за билеты на “Праздник песни и танца”, однако билеты они так и не получили.

Фото: Instagram