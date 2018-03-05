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Центр помощи оставшимся без родителей детям Sirota.lv совместно с профессиональными танцорами Zumba приглашают всех желающих поучаствовать в семейном благотворительном Zumba-марафоне.

Мероприятие "Помогай, танцуя!" состоится 24-го марта с 16:00 до 18:00, в Агенскалнсе, в 61 средней школе по улице Парслас 14.

На протяжении этого времени с участниками марафона, среди которых будут дети из детских домов и неблагоприятных семей, будут заниматься 18 инструкторов. Все желающие смогут насладиться хитами Zumba fitness и получить великолепные эмоции. Будет организована детская зона для наших маленьких участников.

Участие в марафоне за пожертвования. Все собранные средства пойдут на реализацию проектов поддержки сирот и приемных семей в Центре Sirota.lv.

"Восемнадцать известных в Латвии Zumba-тренеров откликнулись и примут участие в благотворительном марафоне, делая то, что они любят, и знают лучше всего – танцуя Zumba", - отмечает одна из организаторов и Zumba-инструкторов марафона Марина Кротикова.

Центр Sirota.lv — это латвийская благотворительная организация, работающая с 2013 года. Центр осуществляет проекты поддержки сирот и приемных семей. В 2017 году Центр Sirota.lv получил награду Рижской думы в конкурсе "Волонтер года 2017".

Дополнительная информация Sirota.lv.