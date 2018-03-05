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В Латвии действуют около 20 групп организованной преступности, персоналии которых с 90-х годов существенно не изменились, но при этом, учитывая мировые тенденции в преступности, кардинально изменили свой образ и сферу деятельности, сообщает портал Skaties.lv.

"Персоналии, лидеры преступных группировок, в большей или меньшей степени, остались те же. Если мы не берем во внимание умерших и убитых, в принципе, группировки стабильны. Они меняют специфику, очень многие ушли в бизнес. Организованная преступность изменила свой профиль. Они также позиционируют себя как бизнесмены. Своими руками они ничего не делают, есть выраженная иерархия, распределение ролей. Фактически мы задерживаем тех, кто является исполнителем преступления", — заявил начальник первого отдела Госполиции управления борьбы с организованной преступностью (ONAP) Райтис Калначс.

Упомянутые группировки попадают в поле зрения не только полиции, но и Службы государственных доходов, и Госпогранохраны. По словам стражей порядка, если в мировом масштабе спокойно, то и в Латвии очень спокойно, поскольку нет заказных убийств и боев между группировками. Сейчас организованная преступность не является опасной для общества, как это было в 90-х.

"Будем честны, общество своим запросом тоже стимулирует организованную преступность. Например, спрос на контрабанду сигарет и алкоголя. Сейчас правительство подняло акцизный налог на алкоголь, предвижу, что возрастет и спрос. Здесь работают принципы экономики: будет спрос — будет и предложение. Может быть следует начать с себя. Откажемся от спроса, тогда у организованной преступности не будет прибыли и она закончится. Пока мы сами требуем такие продукты, как наркотики, алкоголь, топливо, есть люди, которые могут это предложить. У нас общая ответственность", — отметил Калначс

Бывший глава Госполиции Алдис Лиелюксис, который сейчас занимается академической деятельностью, указал на новое исследование Европола, где детально проанализирована угроза организованной преступности для Евросоюза. В исследовании отмечено, что главный бизнес преступников основан на наркотиках, подделке денег, киберпреступлениях, торговле людьми и оружием, нелегальной иммиграции, обмане с налогами, преступлениях против имущества, воровстве интеллектуальной собственности, коррупции в спорте и торговле редкими видами животных и нелегальными отходами.

Эксперты полагают, что в 2021 году кибератаки по степени ущерба превзойдут рынок наркотических веществ всех видов.

"Мы видим, какие деньги там крутятся. Преступный мир инвестирует в технологии, чтобы уберечь себя, замаскировавшись в лучшем виде. Мы ведь не можем выйти им навстречу с топором", — заявил Лиелюксис.

Схожую точку зрения высказал бывший начальник Государственной Уголовной полиции Валдис Пумпурс. По его словам, кибератаки становятся доминирующей тенденцией.

"Это история про то, что мы пока не оцениваем завтрашний день, кибермир, виртуальный мир. Самое опасное в том, что начинает доминировать тенденция, что преступники всегда будут впереди, потому что у них есть безграничные ресурсы. Теперь начинают доминировать принципы, что они не только лучше экипированы, но и умнее. Возникает ситуация, что плохие мальчики стали умнее хороших мальчиков.

"Белые хакеры" менее профессиональны, чем "черные хакеры". Честная цивилизация проигрывает… В том числе и в Латвии", - заявил Пумпурс.

Сообщается, что для борьбы с организованной преступностью в ближайшие два года требуется 7,9 млн евро. Хотя утвержденный план правительства относится и к 2018 году, борьбу с преступностью в этом году службам надо вести средствами из имеющегося бюджета.

"Самой большим врагом расследования является время, которого нет. Если мы поедем за правовой помощью за границу, то мы все сделаем очень качественно и быстро. Если мы экономим деньги и у нас нет средств на командировку, то посылаем запрос о правовой помощи, и месяцами ждем ответа. Если хотим качество, то безопасность стоит недешево", — указал представитель ONAP Райтис Калначс.

По словам бывшего начальника Уголовной полиции, он против утвержденного правительством плана: полагает, что борьба против организованной преступности будет поверхностна.

"За семь лет правительство дважды обращалось к этому вопросу. Сегодня возникли проблемы в банковском секторе, проблемы отмывки денег. Мы не можем эти дела взвалить на юношей и девушек, которые окончили трехдневные курсы в Лондоне. Согласно плану, мы будем посылать трижды по три специалиста на трехдневные курсы на IBM. На мой взгляд, это несерьезно и безответственно. Нам нужно создать возможности для постоянного обучения полицейских или организовать здесь школы", — сказал Пумпурс.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис в ответ заявил, что службы сами были столь нетребовательными.

"План был составлен в целом по запросу учреждений. Тогда надо спросить с каждого учреждения, почему они просили столько и столько. Ни один цент выкинут из запроса", — сказал он.

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