Нелегальные перевозчики ежегодно причиняют государству убытки в 3 млн евро (6)

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Общество | 5 марта 2018 года, 07:30

Теневая экономика в отрасли общественного транспорта ежегодно причиняет убытки в размере 2-3 млн евро, сообщил председатель правления Автотранспортной дирекции (ATД) Кристиан Годиньш.

Это по-прежнему огромная проблема, поэтому АТД намерена теснее сотрудничать со Службой госдоходов (СГД), самоуправлениями и Госполицией, чтобы общими силами бороться с нелегальными автоперевозчиками, отметил он.

Самый большой объем нелегальных автоперевозок пассажиров - на маршрутах Лиепая-Рига, Даугавпилс-Рига и Резекне-Рига. На этих маршрутах перевозчики, получившие разрешение на нерегулярные перевозки, осуществляют их ежедневно и регулярно.

Госучреждения должны сделать все возможное, чтобы услуги таких перевозчиков стали непривлекательными. Одним из способов добиться этого могло бы стать регулярное участие полиции в проверках нелегальных перевозчиков на дорогах, считает Годиньш. Еще одним вариантов он назвал осуществление контрольных покупок.

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Янис4 часа назад
Ежегодно корумпированные чиновники причиняют вред государству-народу на сотни миллионов евро, при этом не только экономически уничтожают, но в последствии и физически сокращают население страны, что ДЕЛАТЬ? А вишенькой на этом генгцидн, это выписывание огромных премий за "хорошую работу" самим себе любимым! Не пора ли народу обьединиться и сломать шею паразитам?
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Sedna4 часа назад
Администратор Trasta komercbanka за полгода работы получил почти 3 млн евро-------------------------------------

Как-то так.
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вова 5 часов назад
Добить и всех на биржу и в Ирландию.
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