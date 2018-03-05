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На этой неделе температура воздуха в Латвии постепенно повысится, подтверждает новейший прогноз.

В начале недели существенных осадков не ожидается, во вторник и среду воздух прогреется до +2..-3 градусов.

Во второй половине недели прогнозируются снег и дождь, температура повысится до 0..+5 градусов. В конце недели даже по ночам температура может быть выше нуля.

С приходом теплой и влажной погоды на дорогах ухудшатся условия передвижения, ожидается гололедица, особенно в ночное время.

Фото: pixabay.com