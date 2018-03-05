Весна уже близко: синоптики обещают температуру выше нуля (7)

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Общество | 5 марта 2018 года, 08:43

На этой неделе температура воздуха в Латвии постепенно повысится, подтверждает новейший прогноз.

В начале недели существенных осадков не ожидается, во вторник и среду воздух прогреется до +2..-3 градусов.

Во второй половине недели прогнозируются снег и дождь, температура повысится до 0..+5 градусов. В конце недели даже по ночам температура может быть выше нуля.

С приходом теплой и влажной погоды на дорогах ухудшатся условия передвижения, ожидается гололедица, особенно в ночное время.

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Пешеход без собаки2 часа назад
Опять недовольные с собаками. Выгуливать питомцев необходимо в специально отведенных для этого местах,а не вдоль тротуаров.Да,чуть не забыл,за ними ещё убрать необходимо! Не скользкого вам дня.
4
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peshehod s sobakoi3 часа назад
Opjatj dvorniki sozdadut vidimostj. Vse budet pokrito sloem soli.
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peschehodu bez sobaki2 часа назад
Po rajonu ne guljaju,vsegda hodim v les.Trotuar nado chistitj,a ne sozdavatj vidimostj solju.
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