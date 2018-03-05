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Позор организаторам праздника, не сумевшим с честью продать билеты даже в год столетия Латвии; в системе торговли билетами после скандала в 2013 году ничего не улучшилось. Такие выводы сделали многие латвийцы после начавшейся в субботу продажи билетов на мероприятия XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца, пишут издания Latvijas Avize и Neatkariga.

В воскресенье к концу дня было продано 86 417 или 91% билетов, поступивших в продажу. На центральные платные мероприятия праздника в официальных местах торговли билеты были раскуплены еще до 14.00 в субботу.

Организаторы мероприятия сейчас получают жалобы от покупателей.

Латвийцы недовольны тем, что после покупки билетов на праздник деньги были сняты с банковского счета, однако билеты предоставлены не были.

Кроме того, латвийцы выражают недовольство тем, что пришлось часами стоять в очередях за билетами, а при покупке через интернет, система часами не могла загрузиться. Biļešu paradīze объяснило это хакерской атакой извне.

Министр культуры Даце Мелбарде признала, что торговля билетами на Праздник песни - очень болезненный процесс как для его организаторов, так и для зрителей.

"Какую бы модель ни выбрали организаторы, вопрос огромного спроса на билеты она не решает. Возможно, в будущем, чтобы привлечь торговца билетами, способного одновременно обслужить несколько сотен тысяч запросов и при необходимости организовать продажу билетов также в кассах, придется провести международный конкурс или вернуться к проведению лотереи билетов", - сказала она.

Латвийцы в минувшую субботу публиковали фото с мест продажи в супермаркетах и с компьютеров, где "бесконечно" крутилось колесо загрузки портала Biļešu paradīze. И если сначала в сообщениях чувствовалась эйфория, то позднее она сменилась раздражением и гневом.

Затем билеты тутже появились в продаже на платформе ss.lv, но уже в четыре раза дороже, чем номинальная стоимость.

Организаторы праздника и платформа по продаже билетов Biļešu paradīze планируют объяснить покупателям ситуацию во вторник, 6 марта.

Фото: Instagram