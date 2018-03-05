Латвийцы разгневаны: даже билеты на Праздник песни с честью не могут продать (14)
Позор организаторам праздника, не сумевшим с честью продать билеты даже в год столетия Латвии; в системе торговли билетами после скандала в 2013 году ничего не улучшилось. Такие выводы сделали многие латвийцы после начавшейся в субботу продажи билетов на мероприятия XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца, пишут издания Latvijas Avize и Neatkariga.
В воскресенье к концу дня было продано 86 417 или 91% билетов, поступивших в продажу. На центральные платные мероприятия праздника в официальных местах торговли билеты были раскуплены еще до 14.00 в субботу.
Организаторы мероприятия сейчас получают жалобы от покупателей.
Латвийцы недовольны тем, что после покупки билетов на праздник деньги были сняты с банковского счета, однако билеты предоставлены не были.
Кроме того, латвийцы выражают недовольство тем, что пришлось часами стоять в очередях за билетами, а при покупке через интернет, система часами не могла загрузиться. Biļešu paradīze объяснило это хакерской атакой извне.
Министр культуры Даце Мелбарде признала, что торговля билетами на Праздник песни - очень болезненный процесс как для его организаторов, так и для зрителей.
"Какую бы модель ни выбрали организаторы, вопрос огромного спроса на билеты она не решает. Возможно, в будущем, чтобы привлечь торговца билетами, способного одновременно обслужить несколько сотен тысяч запросов и при необходимости организовать продажу билетов также в кассах, придется провести международный конкурс или вернуться к проведению лотереи билетов", - сказала она.
Латвийцы в минувшую субботу публиковали фото с мест продажи в супермаркетах и с компьютеров, где "бесконечно" крутилось колесо загрузки портала Biļešu paradīze. И если сначала в сообщениях чувствовалась эйфория, то позднее она сменилась раздражением и гневом.
Затем билеты тутже появились в продаже на платформе ss.lv, но уже в четыре раза дороже, чем номинальная стоимость.
Организаторы праздника и платформа по продаже билетов Biļešu paradīze планируют объяснить покупателям ситуацию во вторник, 6 марта.
2018.g. vs 2013.g. Atrodi atšķirības! #DzSv #DziesmuSvetki2018 pic.twitter.com/JNgUd1KIS6— Nepareizais (@Nepareizais) 4 марта 2018 г.
Īstā Biļešu Paradīze #DziesmuSvētki pic.twitter.com/3dseWv0ISD— Nepareizais (@Nepareizais) 3 марта 2018 г.
#Dziesmusvetki #DzSv https://t.co/BwK1YUz9jY pic.twitter.com/RqFi1XlHKs— Čekistu mednieks (@Cekistumednieks) 3 марта 2018 г.
Biļešu paradīzes aptuvenais serveris .. #dziesmusvētki pic.twitter.com/peA4vwInLL— Ričards Ozoliņš (@Ozolinssh) 3 марта 2018 г.
Фото: Instagram