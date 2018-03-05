Герхардс отменит правила Рижской думы, ограничивающие права оппозиции (9)

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Общество | 5 марта 2018 года, 11:18

Принятые на прошлой неделе Рижской думой поправки к положению самоуправления, предусматривающие ограничить возможности депутатов задавать вопросы, не соответствуют нормативным актам, и Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) готовит заключение с требованием их отменить, заявил в передаче "Утренняя панорама" министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.

В случае, если Рижская дума откажется отменить поправки, он как министр издаст распоряжение об их отмене. В течение трех месяцев после этого распоряжения министра Рижская дума может обратиться в Конституционный суд.

Также Герхардс рассказал, что МОСРР направило всем самоуправлениям письма с просьбой по мере возможности согласовывать с министерством планируемые поправки.

По мнению министра, ограничивая возможности оппозиционных депутатов задавать вопросы, Рижская дума ограничивает их полноценное участие в заседаниях и принятии решений.

МОСРР напоминает, что согласно закону о статусе депутата городской и краевой думы депутат имеет право голоса во всех вопросах, которые рассматриваются на заседании думы, а также право участвовать в дебатах и задавать вопросы.

Длительность и количество задаваемых вопросов не могут быть ограничены, так как вопросы, рассматриваемые на заседании думы, могут быть разными по объему и по сути.

Рижская дума приняла упомянутые поправки в четверг в 5 часов утра после обсуждения, длившегося более 11 часов. Поправки предусматривают, что депутаты могут задавать на заседании думы не более трех вопросов.

Фото: flickr.com

Комментарии 9
ррр1 час назад
Самое паскудное, что эти поправки действуют во многих самоуправлениях. Но стоило их ввечти Ушакову как начался визг.
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Garik1 час назад
Отменяй, отменяй! Народ всеравно проголосует не за 3,14здаболов, а за реальные дела.
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ёжик18 минут назад
да вопросов можно задавать сколько угодно, но мусолить их до 5 утра это просто маразм, вообще это не работа а грызня за власть остервевевших волков в лице бывших руководителей банков и несостоявшихся начальников кнаба
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