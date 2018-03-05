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Принятые на прошлой неделе Рижской думой поправки к положению самоуправления, предусматривающие ограничить возможности депутатов задавать вопросы, не соответствуют нормативным актам, и Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) готовит заключение с требованием их отменить, заявил в передаче "Утренняя панорама" министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс.

В случае, если Рижская дума откажется отменить поправки, он как министр издаст распоряжение об их отмене. В течение трех месяцев после этого распоряжения министра Рижская дума может обратиться в Конституционный суд.

Также Герхардс рассказал, что МОСРР направило всем самоуправлениям письма с просьбой по мере возможности согласовывать с министерством планируемые поправки.

По мнению министра, ограничивая возможности оппозиционных депутатов задавать вопросы, Рижская дума ограничивает их полноценное участие в заседаниях и принятии решений.

МОСРР напоминает, что согласно закону о статусе депутата городской и краевой думы депутат имеет право голоса во всех вопросах, которые рассматриваются на заседании думы, а также право участвовать в дебатах и задавать вопросы.

Длительность и количество задаваемых вопросов не могут быть ограничены, так как вопросы, рассматриваемые на заседании думы, могут быть разными по объему и по сути.

Рижская дума приняла упомянутые поправки в четверг в 5 часов утра после обсуждения, длившегося более 11 часов. Поправки предусматривают, что депутаты могут задавать на заседании думы не более трех вопросов.

Фото: flickr.com