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Латвийское предприятие Vizulo разработало LED светильники, которые используются на престижных соревнованиях Formula 1 и Moto GP в Кувейте, указало предприятие. Об этом сообщает Skaties.lv .

В целом за 2017 год продукция Vizulo была экспортирована в 29 стран по всему миру. Особым спросом светильники Vizulo пользовались в Новой Зеландии, Израиле, Франции, Нидерландах и Финляндии.

Светильники Vizulo украшают помещения Латвийского государственного музея искусства, Рижского аэропорта, а также город Деда Мороза Рованиеми и элитный французский лыжный курорт Куршавель.

Как ранее писал Mixnews, этой зимой ночную трассу элитного французского лыжного курорта Куршевель украсили светильники, произведенные латвийским предприятием Vizulo.