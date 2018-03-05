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Депутаты от Национального объединения “Visu Latvijai!”-TB/LNNK подписали и подали в Сейм поправки к Закону о предвыборной агитации, которые предусматривают ее проведение исключительно на латышском языке.

Мэр Риги Нил Ушаков, комментируя действия Нацблока, на своей странице в Facebook написал, что таких политиков следует добавить в энциклопедию.

"Мне кажется, в медицинской энциклопедии надо уже вводить отдельный раздел для наших националистов. С картинками и фотографиями особо одаренных деятелей. А как вы считаете - предвыборная агитация должна быть только на латышском?", - написал Ушаков.

Напомним, выборы в Сейм Латвии тринадцатого созыва состоятся 6 октября 2018 года, в ходе которых будут избраны сто депутатов.

Фото: flickr.com