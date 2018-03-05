Ушаков: наших националистов пора внести в медицинскую энциклопедию (15)
Общество | 5 марта 2018 года, 13:15
Депутаты от Национального объединения “Visu Latvijai!”-TB/LNNK подписали и подали в Сейм поправки к Закону о предвыборной агитации, которые предусматривают ее проведение исключительно на латышском языке.
Мэр Риги Нил Ушаков, комментируя действия Нацблока, на своей странице в Facebook написал, что таких политиков следует добавить в энциклопедию.
"Мне кажется, в медицинской энциклопедии надо уже вводить отдельный раздел для наших националистов. С картинками и фотографиями особо одаренных деятелей. А как вы считаете - предвыборная агитация должна быть только на латышском?", - написал Ушаков.
Напомним, выборы в Сейм Латвии тринадцатого созыва состоятся 6 октября 2018 года, в ходе которых будут избраны сто депутатов.
Фото: flickr.com
Ну а за счет чего нацики будут выезжать? Социальных программ ноль, экономических ноль, список можно повторять до потери пульса. Самое смешное что их русофобия то прокатывает. И на этот раз папу тройку войдут в сейм это как пить дать.
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Откуда ж ты такая мандовошка взялась, вроде медицина победила эту заразу видно не до конца ,рецедив на лицо
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на теме национализма в РД пролез , так же душит жителей и толкает тупые популисткие идей , набивая себе карман под шумок
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