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Правление Рижского Свободного порта освободит территорию на Андрейсале и в районе Экспортного порта от операций с сыпучими грузами, после чего с начала 2019 года их обработка будет полностью обеспечиваться на острове Криеву, где будут построены новые терминалы.

"Рижский свободный порт выражает твердую позицию - отклонений от сроков реализации проекта острова Криеву не будет. С 1 января 2019 года ни одна тонна угля не будет больше обрабатываться в центре города", - подчеркнул вице-мэр Риги, председатель Правления Рижского свободного порта Андрис Америкс.

По его словам, целью проекта является улучшение качества окружающей среды в центре Риги. Америкс также отметил, что создаваемая портовая инфраструктура на острове Криеву позволит все операции по перевалке угля привести в соответствие с требованиями 21 века и международными стандартами охраны среды.

Работа над проектом острова Криеву была начата в 2010 году. В конце 2015 года были сданы в эксплуатацию основные объекты проекта - четыре универсальных причала общей протяженностью 1,2 км и глубиной у причала 15,5 м, а также все необходимые подъездные пути и инженерно-технические коммуникации до территории порта. Также сейчас идет разработка ветрозащитного противопыльного заграждения высотой в 23 метра, такие заборы популярны в США и Канаде.

Кроме того, реализуются технологии систем автоматического опрокидывания вагонов, которые не только ускорят обработку грузов, но и предотвратят попадание и распространение угольной пыли в окружающую среду.

Согласно утвержденному плану работ, создание всей необходимой инфраструктуры на острове Криеву будет завершено до осени этого года. С 1 января 2019 года на терминалах острова будет начата перевалка сыпучих грузов.