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Полиция безопасности (ПБ) просит прокуратуру предъявить обвинение гражданину Латвии за шпионаж в пользу России.

Как сообщили в ПБ, дело было передано в прокуратуру 26 февраля. ПБ просит предъявить подозреваемому обвинение в незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи их иностранному государству, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В декабре 2017 года в ходе уголовного процесса было установлено, что гражданин Латвии в течение длительного времени по заданию российской спецслужбы собирал и передавал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил и других интересующих российские спецслужбы объектах.

19 декабря в ходе обыска по месту жительства гражданина были найдены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатка.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По другому делу о шпионаже в пользу России в 2016 году был задержан мастер предприятия Latvijas dzelzceļš Олег Красноперов. Сейчас его дело рассматривает Елгавский суд.

Фото: pixabay.com