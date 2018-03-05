Латвийца обвиняют в шпионаже в пользу России (25)
Полиция безопасности (ПБ) просит прокуратуру предъявить обвинение гражданину Латвии за шпионаж в пользу России.
Как сообщили в ПБ, дело было передано в прокуратуру 26 февраля. ПБ просит предъявить подозреваемому обвинение в незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи их иностранному государству, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
В декабре 2017 года в ходе уголовного процесса было установлено, что гражданин Латвии в течение длительного времени по заданию российской спецслужбы собирал и передавал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил и других интересующих российские спецслужбы объектах.
19 декабря в ходе обыска по месту жительства гражданина были найдены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатка.
Виновному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
По другому делу о шпионаже в пользу России в 2016 году был задержан мастер предприятия Latvijas dzelzceļš Олег Красноперов. Сейчас его дело рассматривает Елгавский суд.
Фото: pixabay.com
Если уж шпионить, так зачем дома ещё и оружие со взрывчаткой хранить?
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