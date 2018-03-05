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В период сна организм, а главное мозг, не только отдыхает и расслабляется, но и восстанавливается и приводит себя в порядок, отмечают эксперты. Важно, чтобы быть активным, деятельным и жизнерадостным человеку и надо провести третью часть жизни в состоянии сна, отмечает руководитель категории матрасов розничной сети товаров для жизни и отдыха Jysk Евгения Вуцане. Но очень часто мы забываем позаботиться о комфортной среде для здорового сна. А ведь один из главных факторов глубокого и восстанавливающего отдыха – правильно подобранный матрас.

"Нет одного универсального и подходящего матраса для всех, так как все мы разные и наши требования разнятся: одному нужен матрас пожестче, другому помягче, кто-то не может себя представить спящим на пенном покрытии, кому-то жмут матрасные пружины", – отмечает Вуцане.

Вне зависимости от выбора материала или модели матраса, он должен отвечать трем универсальным требованиям. Во-первых, быть эластичным, чтобы под давлением массы тела не страдали кровеносные сосуды, и была свободная циркуляция крови. Во-вторых, он должен пружинить, чтобы поддерживать тело и позволить мускулам расслабиться. И в-третьих, он должен проводить воздух и влагу, чтобы обеспечивать хорошую вентиляцию.

Раньше ортопедическими назывались жесткие матрасы, но сегодня этот термин относится к матрасам, которые принимают на себя вес спящего человека, обеспечивая для позвоночника оптимальную (то есть прямую) позицию. И поэтому важно, при выборе матраса не только на нем посидеть, но и полежать.

Как объясняет специалист, один из самых популярных видов матрасов – пружинный. Но при этом не стоит забывать, что на самом деле есть два вида пружинных матрасов: в пружинном блоке bonnell пружины расположены в один ряд и соединены с помощью спиралей с соседними рядами. В свою очередь в матрасах типа pocket, используется независимый пружинный блок. В его основе лежит система пружин, которые расположены в "кармашках", что обеспечивает упругость изделия.

Первый вид матрасов жестче и поддерживает тело спящего, не теряя своей формы, а второй – подстраивается под вес тела и держит позвоночник прямо. Это происходит из-за того, что пружины независимы друг от друга и сжимаются на разных уровнях. Поэтому считается, что матрас системы pocket дает наибольший ортопедический эффект. Часто в матрасах с пружинами в "кармашках" есть несколько зон жесткости, которые создаются благодаря толщине пружинной проволоки. Именно поэтому плечевая и бедренная зоны могут погрузиться глубже, а голова и ноги – меньше. Это позволяет матрасу полностью подстроиться под контуры тела, таким образом обеспечивая оптимальный комфорт. Матрасы системы bonell – хороший и экономичный выбор для гостевой комнаты или летнего дома. В свою очередь матрасы вида pocкet станут надежной опорой на каждую ночь.

Матрасы из пены получили высокую оценку покупателей из-за своих особых ортопедических и антиаллергенных особенностей. Матрас из пенополиуретана (ПУ) дружелюбный выбор для кошелька, который обеспечивает как ортопедический, так и антиаллергенный эффект. В свою очередь созданный в NASA наполнитель из пены Memory, еще лучше подстраивается под форму тела спящего и обеспечивает хорошую терморегуляцию. Его часто используют как чехол на матрас, таким образом, делая поверхность матраса еще более мягкой и удобной.

Хотя пружинные и пенные матрасы самые популярные, но в последнее время все большее признание находят гибридные матрасы, которые в себе объединяют несколько материалов. К примеру, ПУ пену и кокос или же пружины pocket и ПУ пену и т.д.

Есть свои преимущества и у пластин из кокоса или латекса – это натуральные и дружественные окружающей среде материалы. Слой кокоса хорошо поддерживает позвоночник и дает равномерную нагрузку на все тело. В свою очередь козырь латекса - возможность выдерживать большие нагрузки и точно подстраиваться под формы тела. Помимо этого латексу присущи антиаллергенные и антибактериальные особенности. И к тому же он не всасывает влагу.

Важное дополнение к матрасу – это чехол, который удлиняет срок его службы и если чехол антиаллергеннный, то защищает его от вредных бактерий и пылевых клещей.

Вуцане рекомендует: "Нужно понять устройство матраса, чтобы найти вариант наиболее соответствующий вашим особенностям, привычкам сна и росту!"

Перед выбором матраса, важно знать:

Ваш возраст – вот один из главных факторов при выборе комфортного матраса.