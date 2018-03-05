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Предстоящий процесс выборов президента России станет лишь имитацией выборов. Об этом журналистам в латвийском Сейме заявил бывший премьер-министр России, оппозиционер Михаил Касьянов.

Сегодня он принял участие на общем заседании комиссий Сейма, на котором обсуждались отношения Евросоюза с Россией.

Отвечая на вопросы журналистов, Касьянов указал, что "все прекрасно понимают", кто победит на выборах.

Экс-премьер России также признался, что нынешнего президента России Владимира Путина поддерживают многие, что отчасти является результатом эффективной пропаганды. Эта поддержка, по его словам, отразится на результатах выборов, поскольку мобилизовать электорат поможет созданное госаппаратом представление о необходимости защищать суверенитет страны, о "злых американцах" и прочем.

На вопрос о том, будут ли в России "созданы правильные результаты выборов", представитель российской оппозиции допустил, что это может быть одним из использованных методов.

Выборы президента России состоятся 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.