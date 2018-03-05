Зимняя сказка в Латвии: трехметровые льдины и замерзший водопад
В течение последних двух недель под влиянием мороза и восточного ветра в Курземе, на западном побережье Рижского залива местами образовались трехметровые скопления льда, свидетельствуют публикации в соцсетях, пишет Latvijas Avīze.
Огромные льдины появились в том числе на морском побережье на Колке и в Мерсрагсе.
Ledus krāvumi Mērsraga piekrastē. pic.twitter.com/Gl14Q34KSK— Ivo Dinsbergs (@orkaans) 4 марта 2018 г.
По данным метеорологических служб, в нескольких десятках километров от берега местами могли образоваться еще более крупные скопления льда, однако добраться до них нельзя, так как морской лед небезопасен - из-за различных течений и колебаний уровня воды появляются большие трещины.
Наиболее толстый лед в Рижском заливе образовался в Энгурском крае, лед покрыл почти весь залив, а также Ирбенский пролив, средняя толщина льда достигает 5-20 см.
Более тонкий лед наблюдается в Видземе. Ледокол Varma в течение последних суток работает в первую очередь в районах Колки и Мерсрагса, свидетельствует информация MarineTraffic.
Также многие пользователи публикуют фотографии с замершим водопадом в Кулдиге.
Leduskritumi - Alekšupīte Kuldīgā (https://t.co/KlnRRV3W4p) un Abuls Smiltenē (https://t.co/wOfXo5IDKF) pic.twitter.com/1kGokUqCKm— Jānis Trallis (@meteozinas) 4 марта 2018 г.
Alekšupīte. Kuldīga pic.twitter.com/Qu2WtESiDd— Mare (@tik_un_taa) 4 марта 2018 г.
Напомним, согласно прогнозам латвийских синоптиков, на этой неделе температура воздуха в Латвии постепенно повысится.
В начала недели существенных осадков не ожидается, во вторник и среду воздух прогреется до +2 -3 градусов.
Во второй половине недели прогнозируются снег и дождь, температура повысится до 0 +5 градусов. В конце недели даже по ночам температура может быть выше нуля.
С приходом теплой и влажной погоды на дорогах ухудшатся условия передвижения, ожидается гололедица, особенно в ночное время.