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В течение последних двух недель под влиянием мороза и восточного ветра в Курземе, на западном побережье Рижского залива местами образовались трехметровые скопления льда, свидетельствуют публикации в соцсетях, пишет Latvijas Avīze.

Огромные льдины появились в том числе на морском побережье на Колке и в Мерсрагсе.

По данным метеорологических служб, в нескольких десятках километров от берега местами могли образоваться еще более крупные скопления льда, однако добраться до них нельзя, так как морской лед небезопасен - из-за различных течений и колебаний уровня воды появляются большие трещины.

Наиболее толстый лед в Рижском заливе образовался в Энгурском крае, лед покрыл почти весь залив, а также Ирбенский пролив, средняя толщина льда достигает 5-20 см.

Более тонкий лед наблюдается в Видземе. Ледокол Varma в течение последних суток работает в первую очередь в районах Колки и Мерсрагса, свидетельствует информация MarineTraffic.

Также многие пользователи публикуют фотографии с замершим водопадом в Кулдиге.

Напомним, согласно прогнозам латвийских синоптиков, на этой неделе температура воздуха в Латвии постепенно повысится.

В начала недели существенных осадков не ожидается, во вторник и среду воздух прогреется до +2 -3 градусов.

Во второй половине недели прогнозируются снег и дождь, температура повысится до 0 +5 градусов. В конце недели даже по ночам температура может быть выше нуля.

С приходом теплой и влажной погоды на дорогах ухудшатся условия передвижения, ожидается гололедица, особенно в ночное время.