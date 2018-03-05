Общество |

Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в прокуратуру Курземского судебного округа с просьбой обвинить сотрудницу полиции за бездействие во время поисков пропавшего в Лиепае 5-летнего Ивана Берладина.

Как сообщили в бюро, в ходе расследования установлено, что сотрудница Курземского регионального управления полиции 2 июля прошлого года, на следующий день после пропажи мальчика, во время исполнения служебных обязанностей получила по телефону несколько сообщений о возможном местонахождении мальчика.

"В частности, был получен звонок о том, что похожий на Ивана мальчик доехал до конечного пункта маршрута в Дубени", - сообщила представитель БВБ Диана Петерса.

Однако данная информация не была передана полицейским, которые занимались поисками ребенка.

"Таким образом, информация о возможном местонахождении мальчика в Дубени Гробиньского края не была проверена сразу же 2 июля 2017 года. Поисковые мероприятия в этом месте и на окружающей территории начались только 9 июля, а 11 июля мальчик был найден мертвым", - сообщили в БВБ.

Уголовный закон за невыполнение государственным должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло тяжелые последствия, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Как сообщалось, сотрудница полиции, которая подозревается в бездействии, ранее уже была уволена со службы.

5-летнего Ваню Берладина, который 1 июля утром ушел из дома и пропал, полиция и добровольцы искали в течение 10 дней. Полиция выяснила, что мальчик, вероятно, перепутал автобусы и уехал в направлении Гробини. 11 июля тело Вани было найдено в лесу в Дубени Гробиньского края.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого выясняются обстоятельства пропажи и смерти мальчика. Также полиция оценивает меру ответственности его родителей и водителя автобуса, в котором мальчик уехал в Дубени.

Фото: infoliepaja.lv