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Министерство образования и науки России будет делать все возможное для обеспечения права на образование соотечественников в Латвии на русском языке. Об этом заявил заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович на международном форуме "Вместе с Россией".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить в данном случае образование, защиту прав и так далее. Пока в Латвии будут жить наши соотечественники, мы будем делать все от нас зависящее и все возможное в рамках тех возможностей, которые у нас есть, для того, чтобы, по крайней мере, они могли тем или иным способом учить русский язык, соприкасаться с русской культурой и иметь возможность поступать в российские вузы", - сказал замминистра.

Напомним, 1 марта Сейм отклонил петицию против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения и за сохранение билингвального образования, под которой ранее подписались свыше 14 тыс. жителей страны.

Ранее Сейм концептуально поддержал поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный полный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на латышский язык.

Подготовленный Министерством образования и науки проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билинговального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Предполагается, что поправки вступят в силу постепенно, и перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

Фото из Flickr