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Рижская муниципальная полиция (РМП) превратилась в Дорожную полицию, поэтому надо найти возможное решение снять с сотрудников обязанность контролировать соблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. Об этом заявил во время отчетного совещания глава РМП Юрис Лукасс.

По его словам, в 2017 году Рижская муниципальная полиция получила 92 706 вызовов, 35 616 из которых были связаны именно с несоблюдением правил парковки. Кроме того, рижане стали чаще сообщать о неправильной парковке с помощью мобильных приложений, пишет KasJauns.

Лукасс подчеркнул, что на один вызов, связанный с несоблюдением правил остановки и стоянки автомобилей, у сотрудника полиции, в среднем, уходит 27 минут 46 секунд.

Мэр Риги Нил Ушаков согласился, что РМП нужно перестать выполнять обязанности Дорожной полиции и сосредоточить внимание на общественном порядке и безопасности жителей и гостей столицы.

Фото из Flickr