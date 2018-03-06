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Во вторник в Латвии ожидается усиление облачности, но в основном сохранится сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью и утром составит -5..-13 градусов, а днем столбики термометров на большей части территории страны поднимутся до -3..+3 градусов.

В Риге завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, а днем будет около +1 градуса.