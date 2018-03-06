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В разработанных Министерством образования и науки (МОН) поправках к закону о всеобщем образовании предусмотрено право родителей на то, чтобы отправлять своего ребенка с семи лет, а не с шести, пишет Latvijas Avīze.

МОН обещает, что материал и методика обучения в первом классе будут приспособлены к возрастным особенностям детей, и шестилетки не будут учиться так же, как нынешние семилетние дети. Также МОН подчеркивает, что у родителей и впредь будет возможность отправлять детей в школу с семи лет, а также по желанию родителей и на основе справки от семейного врача или психолога освоение дошкольной программы можно будет продлевать на год, но основное образование нельзя будет начинать с восьми лет.

По словам министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, эта реформа продвигается так медленно из-за мифов и стереотипов.

"Главное в этих поправках то, что учебный процесс необходимо будет начинать до восьмилетнего возраста, то есть в восемь лет школу начинать будет уже нельзя", - отметил министр.

Комитет правительства пришел к выводу, что нужно дать еще время на то, чтобы МОН разъяснило социальным партнерам суть реформы. Рассмотрение вопроса будет продолжено на заседании комитета Кабинета министров 19 марта, а правительство, возможно, рассмотрит его 20 марта.

В настоящее время шестилетние дети в дошкольном учреждении и дети в первом классе осваивают аналогичный материал. 97% пятилетних детей и 92% шестилетних находятся сейчас на дошкольном обучении, поэтому получается, что 92% шестилетних детей в первом классе осваивают тот же материал.

МОН предлагает уже в 2018 году ввести в нормативные акты поправки, позволяющие соразмерно и гибко перейти на освоение основного образования с шестилетнего возраста.