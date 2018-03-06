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Современные дети не могут быть самостоятельными в 18 лет, поэтому от более раннего окончания школы они ничего не выиграют. Об этом в интервью газете Latvijas Avīze сказала доктор педагогических наук, председатель Независимого общества образования Зане Озола.

"Множество исследований говорит о том, что современные дети отстают в развитии на десять лет. Но Министерство образования и науки, говоря о том, что детям надо заканчивать школу в 18 лет, не берет эти исследования в расчет. Вы правда думаете, что современные 18-летние ребята могут серьезно работать? Они еще не взрослые. Кто возьмет на себя ответственность, если эта реформа провалится? У нас уже сегодня все больше детей с синдромом рассеянного внимания и другие проблемы. И слишком раннее начало учебного процесса только увеличит количество этих проблем", - сказала она.

Напомним, рассматривая предложение Минобразования о том, чтобы начинать обучение в школе с шестилетнего возраста, комитет правительства в понедельник постановил продолжить дискуссии по этому вопросу через две недели.

На рассмотрение комитету были поданы соответствующие поправки к закону о всеобщем образовании. МОН обещает, что материал и методика обучения в первом классе будут приспособлены к возрастным особенностям детей, и шестилетки не будут учиться так же, как нынешние семилетние дети.

Фото: Mixnews