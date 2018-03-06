Педагог: вы правда считаете, что современные 18-летние могут нормально работать? (36)

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Общество | 6 марта 2018 года, 07:11

Современные дети не могут быть самостоятельными в 18 лет, поэтому от более раннего окончания школы они ничего не выиграют. Об этом в интервью газете Latvijas Avīze сказала доктор педагогических наук, председатель Независимого общества образования Зане Озола.

"Множество исследований говорит о том, что современные дети отстают в развитии на десять лет. Но Министерство образования и науки, говоря о том, что детям надо заканчивать школу в 18 лет, не берет эти исследования в расчет. Вы правда думаете, что современные 18-летние ребята могут серьезно работать? Они еще не взрослые. Кто возьмет на себя ответственность, если эта реформа провалится? У нас уже сегодня все больше детей с синдромом рассеянного внимания и другие проблемы. И слишком раннее начало учебного процесса только увеличит количество этих проблем", - сказала она.

Напомним, рассматривая предложение Минобразования о том, чтобы начинать обучение в школе с шестилетнего возраста, комитет правительства в понедельник постановил продолжить дискуссии по этому вопросу через две недели.

На рассмотрение комитету были поданы соответствующие поправки к закону о всеобщем образовании. МОН обещает, что материал и методика обучения в первом классе будут приспособлены к возрастным особенностям детей, и шестилетки не будут учиться так же, как нынешние семилетние дети.

Фото: Mixnews

Комментарии 36
RusLv2 часа назад
Мы в это время уже защищали Родину !
А если в Латвии все эти 25 лет растили даунов , то это уже пробелы Латвийского образования и реформ Шадурскисов !
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v 1977 godu/okupacija/2 часа назад
Posle 8 klassa postupil v ptu.za tri goda i professija i sr. obr.stipendija pljus denjgi za praktiku. kormili i odevali besplatno-lepota. da, bili vremeha...
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Цув2 часа назад
Какие дети в 18? О чём разговор? Здоровые усатые кабаны сидят за партами в школе! Я в 18 уже со Стрелы 10-й пуски делал. До этого с 16-ти сварщиком работал. Закладные в строящихся домах варил. Лестницы, перила и т.д. Так какого хера теперь в 18 и вдруг дети!? На шее у родителей и государства будут до 25 висеть, потом... Ай бл... мой отец в 18 имел диплом строительного техникума и работал прорабом на строительстве домов! Дети! Какие нахрен дети???! Сумбурно маленько получилось. :)
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