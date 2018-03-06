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Нет оснований считать, что на расследование дела президента Банка Латвии Илмара Римшевича уйдут годы, сказал в интервью газете Dienas Bizness генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.

По его словам, он заинтересован в том, чтобы процесс был быстро доведен до конца, поскольку это касается высокопоставленного должностного лица.

"Если потребуются какие-то дополнительные действия или ресурсы, мы дадим им зеленый свет, но пока нет оснований считать, что на дело уйдут годы", - сказал Калнмейерс.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует уголовный процесс о взяточничестве, по которому подозревается Римшевич. Президент Банка Латвии обвинения отрицает. Также он заявил, что не намерен покидать пост.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не менее 100 000 евро.

KNAB заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, а также с заявлением Минфина о ABLV Bank и деятельностью банка Norvik. По неофициальной информации, дело может быть связано с Trasta komercbankа, но ни KNAB, ни Римшевич этого не подтверждают.