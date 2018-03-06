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Латыши сами виноваты в существовании двуязычия в Латвии, поскольку во время разговора с русскоязычными они сами охотно переходят на русский. Такое мнение в газете Neatkarīgā высказала латвийский публицист Элита Вейдемане.

"Невозможно сосчитать, как часто мы переходим на русский язык в разных ситуациях, если перед нами русский, который, предполагаю, способен говорить по-латышски, но мы не даем ему этого делать. Думаю, что в 90% случаев мы перейдем на русский язык. И тогда у русскоязычных появляется уверенность - "надеемся, что они всегда с нами будут говорить по-русски" -, из который вырастает и требование "они должны говорить с нами по-русски". Мы сами своей мягкотелостью создаем реальное двуязычие" - пишет Вейдемане.

Публицист привела в пример случай с врачом MFD Veselības centrs Dziedniecība, когда медик была вынуждена написать заявление об увольнении из-за того, что руководство вынуждало ее говорить с пациентами на русском.

Вейдемане посоветовала пациентам, не желающим говорить по-латышски, завести переводчика, который будет сопровождать их во время визитов к врачу.

"Из человечности врач поможет какому-нибудь старичку, который по ненадобности не выучил госязык в советское время. Но к докторам обращаются бесстыжие юнцы и "герои" средних лет, которые уже длительное время живут в свободной стране, а на латышском языке разговаривать отказываются. Непонятно, что этому виной - глупость или простое ослиное упрямство. Таким "больным" следует к врачу обращаться вместе с переводчиком, чтобы не было недопониманий в установке диагноза и дальнейших объяснениях. Чтобы не приходилось думать о том, кто "не до конца добитый фашист" и кто использовал "неправильный" язык", - написала она.

Активистам, протестующим против перевода обучения в школах полностью на государственный язык обучения, Вейдемане посоветовала воспользоваться "ясной и гуманной" российской программой помощи переселения соотечественникам.

"Толпы русскоязычных пенсионеров с разгневанными лицами слоняются по Риге, таскают с собой плакаты с надписями "Мы хотим учиться на родном языке!" - ну, так учитесь! По ту сторону Зилупе находится огромная страна, там ни у кого не будет претензий к вашим желаниям. К тому же, посоветую одну хорошую вещь. Министерство внутренних дел России создало государственную программу по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Цели и принципы этой программы ясны и гуманны: выращенные в традициях русской культуры соотечественники приглашаются создавать благоприятные социальные связи, которые в свою очередь будут способствовать экономическому и демографическому росту в России. Эта программа была создана в 2006 году и до сих пор является актуальной. Ну, разве не мило? Отечество и президент зовут, там все будет хорошо - не так, как здесь, в этой националистической стране, где заставляют говорить по-латышски у врача, в школах и учреждениях. Поэтому - вперед, люди! Не придется бессмысленно ненавидеть землю, которая вам чужда, сможете любить свою страну и президента.", - указала Вейдемане.

Также публицист отметила, что подавляющее большинство проживающих на латвийской территории российских граждан 18 марта пойдут голосовать за Путина. В заключении она напомнила, что мы живем в Латвии, а не в российской губернии.

"К тому же, по крайней мере 90% российских граждан, проживающих в Латвии, на президентских выборах 18 марта будут голосовать за кровавого карлика. Так зачем жить врозь со своим кумиром, если можно жить поблизости? Уедут эти ненавистники или нет - неизвестно. Надеюсь, уедут. Между тем, с русскими, которые останутся тут и будут жить с пониманием о Латвии, мы будем готовы формировать полные уважения отношения. Корни таких отношений кроются в признании, что тут латвийское государство, а не российская губерния", - заключила Элита Вейдемане.