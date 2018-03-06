Общество |

Завтра, 7 марта, в 10 часов Верховный суд Латвии рассмотрит жалобу журналиста российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева о решении министра внутренних дел Рихарда Козловскиса включить его в "черный список" Латвии.

Курлаев является с 2015 года персоной нон грата в Латвии. Суд рассмотрит заявление гражданина России об отмене этого ранее принятого решения.

Напомним, в начале января был задержан и депортирован из Латвии журналист ТВЦ Анатолий Курлаев. Согласно решению МВД от 2015 года, в заключении Полиции безопасности Латвии указано, что действия журналиста вызывают угрозу безопасности Латвии. По словам Курлаева, к нему применен пожизненный запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года.

Фото: pixabay.com