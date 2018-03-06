Российский журналист подал в суд на МВД Латвии (5)
Общество | 6 марта 2018 года, 14:21
Завтра, 7 марта, в 10 часов Верховный суд Латвии рассмотрит жалобу журналиста российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева о решении министра внутренних дел Рихарда Козловскиса включить его в "черный список" Латвии.
Курлаев является с 2015 года персоной нон грата в Латвии. Суд рассмотрит заявление гражданина России об отмене этого ранее принятого решения.
Напомним, в начале января был задержан и депортирован из Латвии журналист ТВЦ Анатолий Курлаев. Согласно решению МВД от 2015 года, в заключении Полиции безопасности Латвии указано, что действия журналиста вызывают угрозу безопасности Латвии. По словам Курлаева, к нему применен пожизненный запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года.
Фото: pixabay.com
Ну да. Начинать нужно с латышского суда. Он, конечно, ничего не даст. Но потом - дальше и дальше.
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нужно выставлять и громадные персональные иски.
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А почему?
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