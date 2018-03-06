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Несмотря на недавнее заявление Мариса Кучинскиса о том, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов его работы в правительстве, до сих пор никаких доказательств этому представлено не было, пишет портал lsm.lv.

23 февраля представители главы правительства в своем обращении к журналистам заявили, что "несоблюдение законов, в том числе и отмывание денег, является одним из главных приоритетов нынешнего правительства".

В тот же день сам Кучинскис был в Брюсселе, где на заседании Европейского совета разъяснял коллегам ситуацию по задержанию президента Банка Латвии и банка ABLV, обвиняемого в отмывании денег.

Передача Melu detektors не нашла никаких дополнительных доказательств тому, что приоритетом правительства Кучинскиса действительно является борьба с коррупцией.

Отмечается, что основные направления работы каждого Кабинета министров изложены в правительственной декларации. В декларации нынешнего премьера план работы изложен на 15 страницах со 135 пунктами. Однако "борьба с коррупцией" в документе правительства вообще не упоминается. Более того, это первый такой правительственный документ за последние 25 лет, в котором слово "коррупция" вовсе не встречается.

Журналисты также проверили все выступления Кучинскиса, опубликованные на сайте Кабинета министров. Оказалось, что слово "коррупция" было упомянуто премьером единожды, да и то только на выступлении по случаю 15-летнего существования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).