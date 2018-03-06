"Я за борьбу с коррупцией": Кучинскиса уличили во лжи (12)

фото

Общество | 6 марта 2018 года, 13:20

Несмотря на недавнее заявление Мариса Кучинскиса о том, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов его работы в правительстве, до сих пор никаких доказательств этому представлено не было, пишет портал lsm.lv.

23 февраля представители главы правительства в своем обращении к журналистам заявили, что "несоблюдение законов, в том числе и отмывание денег, является одним из главных приоритетов нынешнего правительства".

В тот же день сам Кучинскис был в Брюсселе, где на заседании Европейского совета разъяснял коллегам ситуацию по задержанию президента Банка Латвии и банка ABLV, обвиняемого в отмывании денег.

Передача Melu detektors не нашла никаких дополнительных доказательств тому, что приоритетом правительства Кучинскиса действительно является борьба с коррупцией.

Отмечается, что основные направления работы каждого Кабинета министров изложены в правительственной декларации. В декларации нынешнего премьера план работы изложен на 15 страницах со 135 пунктами. Однако "борьба с коррупцией" в документе правительства вообще не упоминается. Более того, это первый такой правительственный документ за последние 25 лет, в котором слово "коррупция" вовсе не встречается.

Журналисты также проверили все выступления Кучинскиса, опубликованные на сайте Кабинета министров. Оказалось, что слово "коррупция" было упомянуто премьером единожды, да и то только на выступлении по случаю 15-летнего существования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Комментарии 12
А2 часа назад
Самое главное, что он не простит Крым, а остальное уже внимания не заслуживает.
1
Ответить
смешно2 часа назад
от клоуна ожидать серьёзных решений
1
Ответить
шустрый2 часа назад
Да ладно,не обзывайся,он просто ПУСТОЕ МЕСТО и звать его никак.Я вообще не могу вспомнить,а что он делал всё это время.
1
Ответить