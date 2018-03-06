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22 февраля в социальной сети Facebook появился пост с просьбой помочь в поисках девочки, которая якобы совершила кражу в гардеробе Рижской домской хоровой школе, пишет LSM.lv.

Как отмечает программа "Запрещенный прием" Латвийского телевидения, подозреваемую девочку "линчевали" в соцсети без суда и следствия.

Пост с фотографиями девочки написал Том Апинис. Согласно записи в профиле, он учился в музыкальной школе им. Эмила Дарзиньша, преподавал в Рижской средней школе № 84, женат, есть несколько фотографий с семьей.

"Если кто-то знает эту девочку, дайте знать! Дело в том, что она зашла в гардероб Рижской домской хоровой школы, вытащила кошелек из пальто, взяла деньги и положила кошелек обратно. Все заснято. Готовится заявление в полицию. Впрочем, если кто-нибудь знает эту девочку, пожалуйста, скажите ей, чтобы связалась со мной. Если заявление в полицию будет подано, то, возможно, мы также сможем его отозвать", - написал он 22 февраля и добавил к посту несколько фотографий - на двух из них видно лицо девушки, а на третьей — только спину.

За один день запись разошлась по соцсети, а на вопрос журналистов, зачем пользователи делились этой новостью, чаще всего звучали аргументы о желании помочь выявить и найти потенциального вора, предупредить учащихся о возможном воровстве в школе.

Тут могут быть затронуты два аспекта: во-первых, хорошая ли идея публиковать чьи-то фотографии и обвинять в преступлении, даже не подав заявление в полицию? Во-вторых, правильно ли публиковать фотографию несовершеннолетнего, то есть фотографию ребенка?

Согласно "Законe о защите прав ребенка", "запрещено разглашать лично полученную информацию о ребенке, который стал жертвой, свидетелем преступления или совершил правонарушение, а также такую информацию, которая может нанести вред ребенку сейчас или в будущем".

Таким образом, закон защищает детей и заботится об их будущем, даже если было совершено преступление.

В пятницу, 23 февраля, когда авторы "Запрещенного приема" заметили запись Тома, ему был отправлен комментарий и просьба удалить это сообщение из Facebook. Позже это было сделано.

Подробности истории можно прочитать здесь.

Фото из Flickr