Общество |

Национальное объединение намерено инициировать поправки к Закону о труде, чтобы работники в Латвии имели право общаться с местными жителями только на госязыке. Об этом нацблок пишет на своей странице в соцсети Twitter.

Latviešu diskriminācijai darba tirgū ir jāpieliek punkts!

Ceturtdien Saeima lems par Nacionālās apvienības iesniegtajiem grozījumiem Darba likumā, kas nosaka, ka darbiniekam ir tiesības saziņai ar Latvijas iedzīvotājiem izmantot tikai valsts valodu https://t.co/pAzSfbjTFD pic.twitter.com/S1cFMHk1tG — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 6 марта 2018 г.

Предлагается дополнить закон о труде нормой, согласно которой работник при выполнении рабочих обязанностей в общении с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только госязык.

Поправки также предусматривают, что работодателю запрещается требовать от работника знания конкретного иностранного языка, использование которого не входит в его рабочие обязанности. Работодателю, если это государственное или муниципальное учреждение или предприятие, запрещается требовать знания языка, который не является официальным языком ЕС. Правда, правительство сможет устанавливать исключения.

Напомним, недавно врач MFD Veselības centrs Dziedniecība была вынуждена написать заявление об увольнении из-за того, что руководство вынуждало ее говорить с пациентами на русском.

Фото: Скриншот