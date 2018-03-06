Нацблок хочет поставить точку в дискриминации латышей на рынке труда (18)

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Общество | 6 марта 2018 года, 17:28

Национальное объединение намерено инициировать поправки к Закону о труде, чтобы работники в Латвии имели право общаться с местными жителями только на госязыке. Об этом нацблок пишет на своей странице в соцсети Twitter.

Предлагается дополнить закон о труде нормой, согласно которой работник при выполнении рабочих обязанностей в общении с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только госязык.

Поправки также предусматривают, что работодателю запрещается требовать от работника знания конкретного иностранного языка, использование которого не входит в его рабочие обязанности. Работодателю, если это государственное или муниципальное учреждение или предприятие, запрещается требовать знания языка, который не является официальным языком ЕС. Правда, правительство сможет устанавливать исключения.

Напомним, недавно врач MFD Veselības centrs Dziedniecība была вынуждена написать заявление об увольнении из-за того, что руководство вынуждало ее говорить с пациентами на русском.

Фото: Скриншот

Комментарии 18
А что?1 час назад
Нацобьединение еще не до конца развалило бизнес?
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В Эстонии, на заре независимости,1 час назад
как-то резко забыли русский язык. В магазинах, ресторанах никто не понимал по русски. Прошло некоторое время и я с удивлением заметила, что в магазинах, что в ресторанах в д р у г опять начали понимать и говорить на русском ... Ндя... А еще говорят, что эстонцы тормоза. Так понимаю, что нам только предстоит пройти весь этот путь.)))
Но зато НО при деле. Не сомневаюсь, у них еще много идей, как заставить корову доиться. Лишь бы корова досрочно не умерла.))))))
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Факт 1 час назад
Национальное объединение, а не пойти бы вам просто на xyz всем составом?
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