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Госбюро по контролю за строительством (ГБКС) считает недопустимой дальнейшую эксплуатацию частично обрушившихся лестниц Вантового моста и лестниц, расположенных со стороны набережной, сообщила представитель ГБКС Элина Корба.

Конструкции моста не подведомственны ГБКС, но с учетом того, что Вантовый мост является общественно важным объектом, и его эксплуатация влияет на безопасность всего общества, Министерство экономики поручило ГБКС обследовать мост и дать свои заключение и предложения, пояснила она. Заключение ГБКС последуют в течение ближайших дней.

FOTO: Sācis brukt Vanšu tilts! Brīdina visus iedzīvotājus - tilts apdraud gājēju dzīvību! VIDEO ... pic.twitter.com/3nXJX6K3Th — Runā Bildes (@runabildes) 5 марта 2018 г.

Чтобы оценить влияние технического состояния несущих конструкций моста и лестничных конструкций на его несущую способность, необходимо провести их детальное техническое изучение, подчеркивает ГБКС.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации Вантового моста решено закрыть лестницу моста на правом берегу Даугавы, и частично ограничить поток пешеходов под мостом на набережной 11 ноября.

Департамент сообщения Рижской думы в срочном порядке проводит техническую инспекцию лестничных конструкций Вантового моста, она была начата сегодня и завершится 9 марта.

Вантовый мост капитально не ремонтировался 36 лет, со времени его возведения.

‼️‼️‼️Sācis brukt Vanšu tilts; Aicinām gājējus bez vajadzības nešķērsot tilta apakšu un neizmantot kāpnes un pacēlājus! ‼️‼️‼️ --> https://t.co/XQ1eU6NNDD pic.twitter.com/PN9Wkp20bj — Pilsēta cilvēkiem (@PilsCilvekiem) 5 марта 2018 г.

фото Twitter/Pilsēta cilvēkiem