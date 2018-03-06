Лестницы Вантового моста признаны опасными для пешеходов (3)

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Общество | 6 марта 2018 года, 18:46

Госбюро по контролю за строительством (ГБКС) считает недопустимой дальнейшую эксплуатацию частично обрушившихся лестниц Вантового моста и лестниц, расположенных со стороны набережной, сообщила представитель ГБКС Элина Корба.

Конструкции моста не подведомственны ГБКС, но с учетом того, что Вантовый мост является общественно важным объектом, и его эксплуатация влияет на безопасность всего общества, Министерство экономики поручило ГБКС обследовать мост и дать свои заключение и предложения, пояснила она. Заключение ГБКС последуют в течение ближайших дней.

Чтобы оценить влияние технического состояния несущих конструкций моста и лестничных конструкций на его несущую способность, необходимо провести их детальное техническое изучение, подчеркивает ГБКС.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации Вантового моста решено закрыть лестницу моста на правом берегу Даугавы, и частично ограничить поток пешеходов под мостом на набережной 11 ноября.

Департамент сообщения Рижской думы в срочном порядке проводит техническую инспекцию лестничных конструкций Вантового моста, она была начата сегодня и завершится 9 марта.

Вантовый мост капитально не ремонтировался 36 лет, со времени его возведения.

фото Twitter/Pilsēta cilvēkiem

Комментарии 3
Сдается мне1 час назад
Мост вантовый еще постоит, а вот нац.библиотека рухнет, как и все построенное *опорукими.
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Фантастика от Нила2 часа назад
упавшие конструкции признаны опасными для пешеходов . ни дать , ни взять
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Русский14 минуты назад
Продадим ненужную нац. библиотеку за... апчхи...,допустим 1 евро и обяжем Ушакова не эстрады всадить для mes tikai pamp end jamp 100000000€.Слава богу Латвия вами беднеет,а уж поверьте НАТАшку мы сумеем вытеснить!!!
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