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Проводы в последний путь скончавшегося 4 марта после тяжелой болезни Дениса Пашковского состоятся в среду, 7 марта на кладбище Микеля в 13.30. Об этом сообщили его близкие.

Денис Пашковский – наш коллега, он работал журналистом на радио Baltkom, потом на телеканале ТВ5 в программе "Наша тема", был редактором новостей на портале TVNET. Многие знают его под именем Денис Денисов. Но о его болезни долгое время никто даже не догадывался.

Он выполнял все, что говорили врачи, и, насколько мог, старался не думать о болезни, и никому о ней не рассказывал. Последние годы все его время полностью занимала борьба с болезнью — походы к врачам, консультации, процедуры. Денис перенес несколько сложнейших операций. В октябре 2016 года Денис написал открытое письмо с просьбой о помощи. Латвийцы собрали средства на покупку дорогостоящего лекарства. Но, увы, болезнь оказалась сильнее...

Коллектив компании Mix Media Group выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Дениса.