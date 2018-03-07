Общество |

Центр госязыка (ЦГЯ) рассмотрел случай, когда врач клиники MFD Veselības centrs "Dziedniecība" Дита Даноса была вынуждена написать заявление об увольнении из-за того, что руководство медцентра, находящегося в Кенгарагсе, вынуждало ее говорить с пациентами на русском.

Представитель ЦГЯ Виестурс Разумовскис рассказал газете Latvijas Avīze, что в центр на беседу были приглашены глава правления медцентра Наталия Точиленко и член правления Галина Мурачковска. Разговор прошел конструктивно, однако, оценив сказанное доктором Дитой Даносой и руководством медучреждения, у Центра госязыка возникло противоречивое мнение о ситуации.

"Выслушав руководство медцентра, стало понятно, что, учитывая дефицит травмотологов-ортопедов, работодатель не заинтересован в том, чтобы избавиться от специалиста в этой области, который проработал в учреждении почти 10 лет. За это время доктор Даноса приняла много пациентов, для которых латышский не являлся родным и которые с ней разговаривали на негосударственном языке, в основном на русском. Проблемы с пациентами возникли в последние полгода, когда больные стали жаловаться на то, что доктор больше не хочет разговаривать с ними на русском языке", - рассказал Разумовскис.

По словам представителя ЦГЯ, одним из предложений руководства медцентра было следующее - если пациент не понимает госязык, то в ходе первого визита доктор может с ним разговаривать на иностранном языке, предупреждая, что в следующий раз он должен использовать переводчика как посредника, или же пусть берет с собой словарь. Однако руководство не успело высказать это предложение, так как она внезапно написала заявление об уходе.

Доктор Дита Даноса

Представитель ЦГЯ сказал, что действия руководства клиники нельзя рассматривать как нарушение и оно не будет наказано.

Добавим, данный случай побудил Нацобъединение "поставить точку в дискриминации латышей на рынке труда". Нацблок намерен инициировать поправки к Закону о труде, чтобы работники в Латвии имели право общаться с местными жителями только на госязыке.

Latviešu diskriminācijai darba tirgū ir jāpieliek punkts!

Ceturtdien Saeima lems par Nacionālās apvienības iesniegtajiem grozījumiem Darba likumā, kas nosaka, ka darbiniekam ir tiesības saziņai ar Latvijas iedzīvotājiem izmantot tikai valsts valodu https://t.co/pAzSfbjTFD pic.twitter.com/S1cFMHk1tG — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) March 6, 2018

Ранее депутат Сейма Хосам Абу Мери встал на защиту уволившегося врача, указав, что в ситуацию должен вмешаться Центр госязыка. Сам политик - араб из Ливана, в Латвии проживает с 1993 года. Политик уже не раз высказывал недоумение, почему многие проживающие в Латвии представители других национальностей даже спустя много лет после восстановления независимости не хотят выучить латышский язык и разговаривать на нем.