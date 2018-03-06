Общество |

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) коммуницирует с держателями крупнейших соцсетей в вопросе о рекламе политических партий в интернете. Не исключено, что если сотрудничество окажется безуспешным, в Латвии потребуется приговор суда для блокирования соцсети Facebook, заявил начальник KNAB Екаб Страуме.

Сегодня на заседания подкомиссии Сейма по борьбе с коррупцией Страуме доложил о результатах работы KNAB в прошлом году. Депутаты интересовались способностью KNAB эффективно контролировать рекламные кампании партий в соцсетях, например, в Facebook.

"Мы видим это как проблему. Сейчас KNAB коммуницирует с крупнейшими международными держателями соцсетей, в которых можно размещать платную рекламу. Будет ли эта коммуникация успешной, в данный момент я сказать не могу. Закон четко устанавливает, что те организации и компании, которые обеспечивают рекламу за плату, должны до 9 мая прислать KNAB расценки. Если они этого не сделают, будем думать, как поступить дальше. Не исключено, что нам потребуется приговор суда, чтобы на какое-то время блокировать в Латвии, например Facebook", - сказал он.

KNAB предлагает установить, чтобы у рекламы в Facebook было указано происхождение, то есть, кто ее оплатил и при необходимости должен представить документ об оплате.