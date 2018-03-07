Ушаков рассказал, когда можно начать ремонт Вантового моста (16)

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Общество | 7 марта 2018 года, 10:10

Капитальный ремонт Вантового моста может начаться только осенью, поскольку сначала необходимо закончить второй этап ремонтных работ Островного моста, сказал в эфире Латвийского телевидения мэр Риги Нил Ушаков.

Вантовый и Островной мосты - самые большие в Риге, Островной мост был в худшем состоянии, поэтому было решено сначала отремонтировать его, а потом начать ремонт Вантового моста, пояснил он.

"В отличие от Островного моста, для ремонта которого нам удалось привлечь финансирование Евросоюза, ремонт Вантового моста придется проводить за свои деньги, а это до 10 млн евро", - отметил Ушаков.

Как сообщалось, Госбюро по контролю за строительством (ГБКС) считает недопустимой дальнейшую эксплуатацию частично обрушившихся лестниц Вантового моста и лестниц, расположенных со стороны набережной.

Конструкции моста не подведомственны ГБКС, но с учетом того, что Вантовый мост является общественно важным объектом, и его эксплуатация влияет на безопасность всего общества, Министерство экономики поручило ГБКС обследовать мост и дать свои заключение и предложения, пояснила представитель ГБКС Элина Корба. Заключение ГБКС последуют в течение ближайших дней.

Чтобы оценить влияние технического состояния несущих конструкций моста и лестничных конструкций на его несущую способность, необходимо провести их детальное техническое изучение, подчеркивает ГБКС.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации Вантового моста решено закрыть лестницу моста на правом берегу Даугавы, и частично ограничить поток пешеходов под мостом на набережной 11 ноября.

Департамент сообщения Рижской думы в срочном порядке проводит техническую инспекцию лестничных конструкций Вантового моста, она была начата сегодня и завершится 9 марта.

Вантовый мост капитально не ремонтировался 36 лет, со времени его возведения.

Фото: flickr.com

Комментарии 16
Это лишнее2 часа назад
Надо срочно спасать национальную библиотеку, готовиться к повторному ремонту президентского дворца, оставить денег на песни и тацульки. Да, не забыть оставить на гей-парад.....И не хрен куда то там разбазаривать, а бюджетники и пенсионеры обойдутся, очень жирно им и так.
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А1 час назад
А все сидят в органах государственного управления.
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ЯЯЯ1 час назад
То что голосовала это хорошо, но и то что дура тоже факт. Какое отношение Ушакова к этой аварии, скорей к Шадурскису, наше высшее образование не спомобно подготовить специалистов, инженеров в области строительства, старые кадры уходят а новые???, можно сказать пустышки с купленными дипломами, примеров некомпетентности новоиспеченных инженеров масса - это и аварии МАКСИМЫ, и не исчезающие колеи на асфальте у остановок автотранспорта, чудом не произшедшая авария в магазине ПРИЗМА на ул.Деглава и т.д.
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