Ринкевич в США: угрозу со стороны России нельзя недооценивать (18)

фото

Общество | 7 марта 2018 года, 19:53

Страны Балтии обращают внимание США на то, что угрозу со стороны России нельзя недооценивать, поэтому союзникам стоит держаться вместе и продолжать сотрудничество, считает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Основные демократические ценности подвергаются атакам через социальные сети посредством фальшивых новостей, а также из-за финансового влияния, и очень важно, чтобы мы держались вместе. Страны Балтии предупреждают США , что Россию нельзя недооценивать", - сказано в сообщении Эдгара Ринкевича в социальной сети Twitter.

фото

Продолжая свой визит в США, глава МИД Латвии 6 марта встретился в Вашингтоне с конгрессменом Элиотом Энгелем и руководителем Комитета по иностранным делам Эдом Ройсом. Ринкевич в ходе разговора заявил, что военная поддержка, оказываемая США, "для нас все так же незаменима", сообщает МИД Латвии.

фото

"Мы заинтересованы, чтобы США сохранили непрерывное военное присутствие в странах Балтии и Польше. Надеемся, что вклад США в трансатлантическую безопасность в 2018 году будет только расти. Страны Балтии, в свою очередь, значительно увеличили отведенную на оборону часть финансирования, достигнув и даже превысив 2% от ВВП", — подчеркнул Ринкевич.

Также глава МИД поблагодарил американских конгрессменов за то, что они часто посещают страны Балтии. По мнению Ринкевича, это "служит мощным сигналом о поддержке". "Призываем конгрессменов США и впредь наносить визиты в наш регион", — сказал министр иностранных дел Латвии.

Фото: flickr.com/latvianmfa

Комментарии 18
001 час назад
ценности этого сучества находятся в заднем месте
1
Ответить
Garik1 час назад
Ну так избавьтесь навсегда от "Российской угрозы". Вместе с "дорогими друзьями" США и Украйной - с трех сторон и на Кремль. Сцыте ответки?! Остается только 3.14здеть об "угрозе".
1
Ответить
Satrap1 час назад
Da nikomu ne nado rasskazivatj, Putin vse skazal 4to budet s agressorom kotorij popitajetsa napaatj na Rossiju!!
1
Ответить