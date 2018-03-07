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Страны Балтии обращают внимание США на то, что угрозу со стороны России нельзя недооценивать, поэтому союзникам стоит держаться вместе и продолжать сотрудничество, считает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"The very basis of our democratic institutions are under attack through social media by fake news, and also through the influence of money, and it is very important that we stick together."

Baltic nations warn US not to underestimate Russia threat https://t.co/0nqXg8bb1M — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 6 марта 2018 г.

"Основные демократические ценности подвергаются атакам через социальные сети посредством фальшивых новостей, а также из-за финансового влияния, и очень важно, чтобы мы держались вместе. Страны Балтии предупреждают США , что Россию нельзя недооценивать", - сказано в сообщении Эдгара Ринкевича в социальной сети Twitter.

Продолжая свой визит в США, глава МИД Латвии 6 марта встретился в Вашингтоне с конгрессменом Элиотом Энгелем и руководителем Комитета по иностранным делам Эдом Ройсом. Ринкевич в ходе разговора заявил, что военная поддержка, оказываемая США, "для нас все так же незаменима", сообщает МИД Латвии.

"Мы заинтересованы, чтобы США сохранили непрерывное военное присутствие в странах Балтии и Польше. Надеемся, что вклад США в трансатлантическую безопасность в 2018 году будет только расти. Страны Балтии, в свою очередь, значительно увеличили отведенную на оборону часть финансирования, достигнув и даже превысив 2% от ВВП", — подчеркнул Ринкевич.

Также глава МИД поблагодарил американских конгрессменов за то, что они часто посещают страны Балтии. По мнению Ринкевича, это "служит мощным сигналом о поддержке". "Призываем конгрессменов США и впредь наносить визиты в наш регион", — сказал министр иностранных дел Латвии.

Фото: flickr.com/latvianmfa