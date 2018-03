Общество |

Страны Балтии обращают внимание США на то, что угрозу со стороны России нельзя недооценивать, поэтому союзникам стоит держаться вместе и продолжать сотрудничество, считает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"The very basis of our democratic institutions are under attack through social media by fake news, and also through the influence of money, and it is very important that we stick together."

