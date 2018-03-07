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Мэр Риги Нил Ушаков выложил на своей странице в социальной сети Facebook видео с одного из заседаний Рижской думы, где показывает выступление депутата самоуправления Мартиньша Бондарса.

"Просто выступление депутата в Рижской думе. О чем, зачем, почему - мне кажется, поняли не все. Ну как есть, у нас тут так часто…", - написал Ушаков.

Напомним, Рижская дума после заседания, которое длилось 11 часов, 1 марта в 5 утра решила ограничить возможности депутатов задавать вопросы на заседаниях думы.

Изменения предусматривают, что теперь депутат столичного самоуправления на заседании имеет право задавать выступающим не более трех вопросов. Также во время обсуждения одного вопроса депутат имеет право просить только об одном перерыве.