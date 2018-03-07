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Жители Риги стали все чаще видеть лис из окон своих квартир и машин, сообщает LTV7.

Одна поселилась на Закюсале, а другую лису часто видят в микрорайоне Плявниеки. По словам очевидцев, третье животное слоняется по Иманте.

Городские лисы стараются выходить из укрытий в темное время, но остаться незамеченными они все-таки не могут, пишет LTV7.

По словам представителя Рижского зоопарка Мариса Лиелалнса, лисы встречаются в самых неожиданных местах.

"В тихих местах она может гулять даже по самому центру. Был случай, что лисица забралась однажды на крышу оперы. Там есть низкая крыша, она гуляла по ней. Люди видели, как лисица гуляет по Каменному мосту, переходит с одного берега на другой", - рассказал он.

Главный исследователь госинститута исследования леса SILAVA Янис Озолиньш указал, что лисы в городе - это нормальная ситуация.

"Сейчас во всех городах, в больших, в маленьких, по всей Европе уже последние 10-20 лет лисы прижились в городах", - отметил исследователь.

В программе добавили, что раньше многие лисы болели бешенством, но уже около 10 лет заболевание не фиксировалось. Ежегодно проводится всеобщая вакцинация диких животных против бешенства: с самолета выбрасывается корм с добавленным в него лекарством. Таким образом бешенство удалось победить. Но есть ещё и чесотка, которая у лис никуда не пропадала. Чесоткой лисы могут заразить домашних животных. Однако для котов и собак это далеко не самое страшное, сообщили на LTV7.

В Рижском зоопарке рассказали, что лиса может покусать собаку, а местную популяцию кошек вовсе уничтожить. По словам экспертов, к лисам лучше не приближаться.

"Смотреть на лисицу и на других диких животных в городе надо с дистанции. Не надо идти к ним общаться и здороваться. Был случай, когда кто-то пошёл с бобром подружиться, а он принял это за угрозу и укусил человека в ногу", - отметил Марис Лиелалнс.

В программе LTV7 отметили, что не следует прикармливать лис на постоянной основе, поскольку животное может привыкнуть к постоянному корму, перестанет вести охоту и потом просто не сможет выжить в диких условиях.

Фото: pixabay.com