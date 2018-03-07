ОЭСР: Латвия должна бороться с бедностью и увеличивать пенсии (3)
Латвии необходимо существенно увеличить размер минимальных пенсий, чтобы уменьшить бедность среди пожилых людей и сгладить неравенство, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая провела оценку латвийской пенсионной системы.
Как указали в ОЭСР, у государства имеются значительные возможности увеличить базовые пенсии с текущего уровня, который составляет 8% от средней зарплаты в стране, до среднего уровня ОЭСР в размере около 20%.
Организация предлагает правительству Латвии уменьшить 15-летний период взносов, который необходим для получения минимальной пенсии, а также ввести пенсии по случаю потери кормильца для супругов.
Кроме того, в ОЭСР отметили, что Латвии нужно постепенно увеличивать взносы работников микропредприятий и выравнивать пенсионные взносы самозанятых с взносами, которые вносятся наемными работниками.
По словам организации, необходимо вновь включить пенсии по выслуге лет в основную пенсионную систему, потому что почти 40% получателей таких пенсий - младше 50 лет и большинство из них работают. В ОЭСР заявили, что для такого исключения нет достаточных оснований.
Проанализировав пенсионную систему Латвии, ОЭСР констатировала, что относительный уровень бедности пожилых людей высок, особенно среди людей старше 75 лет и женщин. Базовый уровень пенсий очень низкий и в номинальном выражении не увеличивался уже более десяти лет.
Министр благосостояния Янис Рейрс заявил, что проведенный ОЭСР анализ пенсионной системы Латвии будет очень полезен для ее дальнейшего развития и совершенствования.
Он указал, что оценка организацией пенсионной системы Латвии - достаточно хорошая, так как ОЭСР пришла к выводу, что ее финансовая стабильность и устойчивость в будущем обеспечены.
По словам министра, проблема большого удельного веса маленьких пенсий хорошо известна, и цель заключается в том, чтобы максимально улучшить ситуацию.
Оценку пенсионной системы Латвии ОЭСР проводила с апреля прошлого года до января этого года.
Фото: pixabay.com
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Позволю себе напомнить, что за данные ОЧЕВИДНЫЕ для обычного человека оценки, Латвия платит в виде членских взносов в данную организацию 2,78 млн евро в год! Это было архиправильное решение наших наполеончиков вступить а ОЭСР!!!
И это опять успех, товарищи и господа/граждане и неграждане!!!
Пенсия 216, а квартплата 183. И что я буду делать с оставшейся грудой денег, ума не приложу.
О нас так заботятся, так заботятся, что им самим еле хватает. Надо повысить им зарплату, да премию подкинуть, а что это политические очки-пшик, да и выборы не скоро.