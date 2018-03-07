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Латвии необходимо существенно увеличить размер минимальных пенсий, чтобы уменьшить бедность среди пожилых людей и сгладить неравенство, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая провела оценку латвийской пенсионной системы.

Как указали в ОЭСР, у государства имеются значительные возможности увеличить базовые пенсии с текущего уровня, который составляет 8% от средней зарплаты в стране, до среднего уровня ОЭСР в размере около 20%.

Организация предлагает правительству Латвии уменьшить 15-летний период взносов, который необходим для получения минимальной пенсии, а также ввести пенсии по случаю потери кормильца для супругов.

Кроме того, в ОЭСР отметили, что Латвии нужно постепенно увеличивать взносы работников микропредприятий и выравнивать пенсионные взносы самозанятых с взносами, которые вносятся наемными работниками.

По словам организации, необходимо вновь включить пенсии по выслуге лет в основную пенсионную систему, потому что почти 40% получателей таких пенсий - младше 50 лет и большинство из них работают. В ОЭСР заявили, что для такого исключения нет достаточных оснований.

Проанализировав пенсионную систему Латвии, ОЭСР констатировала, что относительный уровень бедности пожилых людей высок, особенно среди людей старше 75 лет и женщин. Базовый уровень пенсий очень низкий и в номинальном выражении не увеличивался уже более десяти лет.

Министр благосостояния Янис Рейрс заявил, что проведенный ОЭСР анализ пенсионной системы Латвии будет очень полезен для ее дальнейшего развития и совершенствования.

Он указал, что оценка организацией пенсионной системы Латвии - достаточно хорошая, так как ОЭСР пришла к выводу, что ее финансовая стабильность и устойчивость в будущем обеспечены.

По словам министра, проблема большого удельного веса маленьких пенсий хорошо известна, и цель заключается в том, чтобы максимально улучшить ситуацию.

Оценку пенсионной системы Латвии ОЭСР проводила с апреля прошлого года до января этого года.

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