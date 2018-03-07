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Подозреваемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич вновь обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой разрешить выезжать из страны, чтобы он как член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) мог участвовать в его заседаниях. Об этом сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

KNAB на просьбу пока не отреагировало, поэтому на завтрашнее заседание совета ЕЦБ Римшевич поехать не сможет, но его защита и в дальнейшем будет настаивать на разрешении выезжать за рубеж, так как заседания совета банка проходят регулярно.

Хотя к Римшевичу применена мера пресечения в виде запрета занимать должность президента Банка Латвии, защита считает, что его участие в заседаниях совета ЕЦБ не является ее нарушением.

"Если он не будет голосовать по вопросам, которые касаются Латвии, он этот запрет не нарушит. Мы считаем, что Римшевич в ЕЦБ действует как высококвалифицированный специалист, а не только как президент центробанка, и Латвия не может ограничивать полномочия члена совета ЕЦБ", - заявил адвокат.

Как сообщалось, обязанности президента Банка Латвии в настоящее время выполняет заместитель Римшевича Зоя Размуса, и она завтра будет представлять Банк Латвии на заседании ЕЦБ, но не сможет участвовать в голосованиях.

Согласно регламенту ЕЦБ, если кто-то из членов совета по каким-либо причинам не может участвовать в голосованиях более месяца, он может назначить своего заместителя, который будет действовать как полноправный член совета ЕЦБ.