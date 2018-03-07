Назначен новый глава детской психбольницы "Айнажи" (1)
Новым председателем правления детской психоневрологической больницы "Айнажи" назначен Айгар Кишуро, сообщили в медицинском учреждении.
Кишуро уже приступил к работе в больнице.
По специальности он является детским психиатром и ранее работал в Рижском центре психиатрии и наркологии.
Как сообщалось, по факту вскрытых в больнице "Айнажи" нарушений начат уголовный процесс. На время расследования руководитель больницы Илона Балоде отстранена от выполнения служебных обязанностей.
Нарушения в "Айнажи" были вскрыты в ходе проверки, которую проводили Инспекция здравоохранения и Бюро госуполномоченного по правам человека.
По словам омбудсмена Юриса Янсонса, детей в больнице привязывали, и в таком положении они находились по несколько дней и даже недель. Также в ходе проверки дети говорили о пережитом физическом и эмоциональном насилии.