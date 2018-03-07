Назначен новый глава детской психбольницы "Айнажи" (1)

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Общество | 7 марта 2018 года, 14:34

Новым председателем правления детской психоневрологической больницы "Айнажи" назначен Айгар Кишуро, сообщили в медицинском учреждении.

Кишуро уже приступил к работе в больнице.

По специальности он является детским психиатром и ранее работал в Рижском центре психиатрии и наркологии.

Как сообщалось, по факту вскрытых в больнице "Айнажи" нарушений начат уголовный процесс. На время расследования руководитель больницы Илона Балоде отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Нарушения в "Айнажи" были вскрыты в ходе проверки, которую проводили Инспекция здравоохранения и Бюро госуполномоченного по правам человека.

По словам омбудсмена Юриса Янсонса, детей в больнице привязывали, и в таком положении они находились по несколько дней и даже недель. Также в ходе проверки дети говорили о пережитом физическом и эмоциональном насилии.

Комментарии 1
zmxi18 минут назад
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