В McDonald’s рижанин избил туриста (5)

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Общество | 7 марта 2018 года, 15:54

4 марта, около трех часов ночи, к сотрудникам Рижской муниципальной полиции, которые ежедневно патрулируют на площади у памятника Свободы, подбежал охранник из ресторана McDonald’s и сообщил, что в ресторане драка.

Выяснилось, что местный житель разбил нос гражданину Швеции. У туриста было сильное кровотечение. Полицейские задержали нападающего.

Потерпевший иностранец был вместе со своим приятелем, который, воспользовавшись тем, что все внимание приковано к пострадавшему, подошел к задержанному и ударил его ногой. Его также заковали в наручники.

На место прибыли сотрудники Службы скорой медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавшего туриста. А задержанных передали в Госполицию, где было заведено административное дело о мелком хулиганстве.

Фото: i.pinimg.com

Комментарии 5
Рижанин256 минут назад
Ну наконец то!!!
Хочу пожать руку этому земляку.
Какое хулиганство?
Честь Милды мужчина отстоял достойно.
Задрали эти продвинутые европейцы приезжать сюда, кто пописать ,кто на халяву сексом заняться.
Молодец мужик!
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ЧОП54 минуты назад
Может стоит назвать ресторанс МакДегунс раз пошла такая пляска ?
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Светлана1 час назад
В латвийских Макдональдах надо носы беречь.
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