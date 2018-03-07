В McDonald’s рижанин избил туриста (5)
4 марта, около трех часов ночи, к сотрудникам Рижской муниципальной полиции, которые ежедневно патрулируют на площади у памятника Свободы, подбежал охранник из ресторана McDonald’s и сообщил, что в ресторане драка.
Выяснилось, что местный житель разбил нос гражданину Швеции. У туриста было сильное кровотечение. Полицейские задержали нападающего.
Потерпевший иностранец был вместе со своим приятелем, который, воспользовавшись тем, что все внимание приковано к пострадавшему, подошел к задержанному и ударил его ногой. Его также заковали в наручники.
На место прибыли сотрудники Службы скорой медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавшего туриста. А задержанных передали в Госполицию, где было заведено административное дело о мелком хулиганстве.
Gaidot ātrās ēdināšanas pasūtījumu, restorānā “McDonald’s” izceļas kautiņš— Pašvaldības policija (@RigasPP) 7 марта 2018 г.
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Фото: i.pinimg.com
Хочу пожать руку этому земляку.
Какое хулиганство?
Честь Милды мужчина отстоял достойно.
Задрали эти продвинутые европейцы приезжать сюда, кто пописать ,кто на халяву сексом заняться.
Молодец мужик!