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4 марта, около трех часов ночи, к сотрудникам Рижской муниципальной полиции, которые ежедневно патрулируют на площади у памятника Свободы, подбежал охранник из ресторана McDonald’s и сообщил, что в ресторане драка.

Выяснилось, что местный житель разбил нос гражданину Швеции. У туриста было сильное кровотечение. Полицейские задержали нападающего.

Потерпевший иностранец был вместе со своим приятелем, который, воспользовавшись тем, что все внимание приковано к пострадавшему, подошел к задержанному и ударил его ногой. Его также заковали в наручники.

На место прибыли сотрудники Службы скорой медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавшего туриста. А задержанных передали в Госполицию, где было заведено административное дело о мелком хулиганстве.

Фото: i.pinimg.com