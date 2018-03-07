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Завтра, 8 марта, многие жители Латвии будут отмечать Международный женский день. Согласно опросу, проведенному Maxima Latvija, примерно 66% жителей, отмечающих эту дату, планируют израсходовать по случаю праздника до 20 евро.

Среди респондентов, отмечающих Женский день, 26% намерены потратить на празднование 21-40 евро, 4% – 41-60 евро, а почти 4% собираются израсходовать по случаю праздника более 61 евро.

Большинство опрошенных заявили, что латвийским женщинам в Женский день наибольшую радость доставляют цветы (74%). Также, согласно результатам опроса, большое удовольствие женщинам доставляют и такие подарки, как приглашение в СПА (21%), духи (19%), а также инициатива мужчин взять в этот день на себя все домашние дела, предоставив женщинам возможность отдыха (21%).

Более половины респондентов (57%) уверены, что женщинам в этот день следует дарить тюльпаны, 13% полагают, что дамы предпочитают розы. Некоторые считают наиболее подходящими цветами фрезии (6%), нарциссы и гиацинты (5%), а также герберы, орхидеи и лилии.

Примерно 18% намерены отметить 8 марта на работе, 44% респондентов заявили, что поздравление состоится дома, 25% собираются устроить праздничный ужин дома. Трапезу вне дома планируют 2% жителей. Отправиться в этот день на концерт или в кино намерены 2%. Примерно 6% респондентов собираются устроить вечеринку, семейный праздник, посиделки с подругами и др.

Среди лакомств, наиболее предпочтительных в Женский день, участники опроса назвали торт (47%), фрукты (13%) и суши (20%), а также пирожные, мороженое, зефир и весенние салаты. В числе праздничных напитков упомянуты игристое вино или шампанское (48%), вино (19%), а 20% опрошенных в этот праздник отдает предпочтение безалкогольным напиткам.

По словам представителей Maxima Latvija, в начале марта спрос на зефир вырос на 64%, а объем продаж различных коробок конфет на 90%. Сообщается, что покупатели отдают предпочтение зефиру Laima, конфетам Rafaello и темному шоколаду Schogetten.

Опрос о традициях празднования Женского дня проводился с 23 февраля по 6 марта путем размещения анкеты на веб-сайте Maxima Latvija. В опросе участвовало примерно 870 респондентов.