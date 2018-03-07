Общество |

В Латвии женщины получают за час работы на 17% меньше, чем мужчины, и эта разница немного больше, чем в среднем по Евросоюзу. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat за 2016 год.

Меньше всего разница в зарплатах мужчин и женщин в Румынии (5,2%), Италии (5,3%), Люксембурге (5,5%), Бельгии (6,1%), Польше (7,2%) и Словении (7,8%).

Самая большая разница в зарплатах мужчин и женщин зарегистрирована в Эстонии (25,3%), Чехии (21,8%), Германии (21,5%), Великобритании (21%) и Австрии (20,1%).

В Литве женщины зарабатывают в среднем на 14,4% меньше, чем мужчины, в Евросоюзе в среднем - на 16,2% меньше.

По сравнению с 2011 годом разница в зарплате мужчин и женщин уменьшилась в большей части стран Евросоюза.

Фото: pixabay.com