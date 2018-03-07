Госдеп США ничего не знает о переводе всех школ Латвии на госязык (19)

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Общество | 7 марта 2018 года, 17:11

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт ответила на вопрос о русских школах в Латвии словами о "российской угрозе".

Журналист спросил у Науэрт, будет ли в ходе саммита президента Дональда Трампа с лидерами балтийских стран в апреле обсуждаться реформа образовании в Латвии. Он добавил, что этот закон практически уничтожает преподавание на русском языке.

"Я этого не знаю, сэр. Я знаю, что когда госсекретарь Рекс Тиллерсон говорил со своим латвийским коллегой, одной из тем разговора была безопасность Латвии и многих других стран в регионе. Мы подтверждаем нашу позицию по статье 5 устава НАТО. Мы также обсуждаем злонамеренное влияние России на выборы по всему миру", - сказала Науэрт.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 22 февраля Сейм концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Источник: news.rambler.ru

Комментарии 19
Alex2 часа назад
Госдеп силён своим постоянством ,каждая новая Псаки или просто не знает или выдаёт заученные фразы.Симпатишная говорящая кукла... И не скушно журналистам там маяться ?То ли дело на брифинге Путина,Лаврова,Захаровой !
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RusLv2 часа назад
В США прокомментировали перевод всех школ Латвии на госязык
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То есть кто будет против госязыка ! США против них применит статью 5 устава НАТО .
(я так понял эту блондинку госдеповскую ?
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3хаха1 час назад
А зачем здесь татарские школы? Тут что татар больше одного процента населения?
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