Ожидается повышение цен на такси (3)

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Общество | 7 марта 2018 года, 18:15

Правительство утвердило ряд правил, которые в дальнейшем будут определять порядок коммерческих пассажирских перевозок на такси и легковых автомобилях.

Новые правила будут распространяться и на такси, и на предпринимателей, которые предлагают пассажирские перевозки через интернет-платформы и мобильные приложения, например, "Taxify" и "Uber".

"Мы положительно оцениваем поддержку Министерства экономики и правительства технологической отрасли Латвии. Изменения в законе об автоперевозках создадут правовую основу для работы частных водителей", – сказал представитель "Taxify" Юрис Круминьш.

Тем не менее он отмечает, что проект правил противоречит первоначальным целям изменений в законе и содержит бюрократические требования, которые осложняют работу частников в пользу отдельных таксомоторных предприятий.

Например, проект правил предусматривает, что частный водитель не сможет регистрироваться и платить налоги как самозанятый, а должен зарегистрировать предприятие.

По прогнозам Круминьша, с вступлением новых норм в силу, скорее всего, повысятся и расценки на услуги такси, чтобы окупить затраты.

Фото: boot.ritakafija.lv

Комментарии 3
Не Лоялен1 час назад
Кто бы сомневался!Убрали сейчас двух литровки,что-бы народ якобы меньше бухал,сейчас у нас в Латвии алкоголь стоит дороже чем в той же Англии!Сам пью редко,зашел на днях в Римми охерел с цен,сейчас начнут цены повышать на все подряд!Так что готовьте кошельки!Сейчас не только жди повышение цен на такси,а в ближайшем будущем раза в два цены подскочат на все подряд!Тут к бабки гадалки не ходи!В Латвии всегда так было,в начале дорожает алкоголь,за ним следом все остальное,это уже закономерность у нас,так всегда было! В Англии литр пива можно найти за 1 фунт )У нас уже 2 Евро хотят!Страна успеха!Так что повышения цен на Такси меня не чуть не удивляет!)
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Andris23 минуты назад
Vot i golosuiķe ZA etix pi darov !!
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lojalen-net5 минут назад
Bil u sina v Anglii.Daze nasche zivoe pivo s anglijskim elem rjadom ne stojalo.
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