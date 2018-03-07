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Правительство утвердило ряд правил, которые в дальнейшем будут определять порядок коммерческих пассажирских перевозок на такси и легковых автомобилях.

Новые правила будут распространяться и на такси, и на предпринимателей, которые предлагают пассажирские перевозки через интернет-платформы и мобильные приложения, например, "Taxify" и "Uber".

"Мы положительно оцениваем поддержку Министерства экономики и правительства технологической отрасли Латвии. Изменения в законе об автоперевозках создадут правовую основу для работы частных водителей", – сказал представитель "Taxify" Юрис Круминьш.

Тем не менее он отмечает, что проект правил противоречит первоначальным целям изменений в законе и содержит бюрократические требования, которые осложняют работу частников в пользу отдельных таксомоторных предприятий.

Например, проект правил предусматривает, что частный водитель не сможет регистрироваться и платить налоги как самозанятый, а должен зарегистрировать предприятие.

По прогнозам Круминьша, с вступлением новых норм в силу, скорее всего, повысятся и расценки на услуги такси, чтобы окупить затраты.

Фото: boot.ritakafija.lv