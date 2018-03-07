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В четверг ночью и днем на большей части территории Латвии будет идти снег, и снежный покров увеличится на несколько сантиметров, прогнозируют синоптики.

Небо будет затянуто облаками. Днем местами в Курземе и Видземе возможен моросящий дождь.

Ветер умеренный, с востока, юго-востока. Температура воздуха ночью опустится до -1..-4 градусов, на северо-востоке до -5..-7 градусов, днем воздух прогреется до +2..-3 градусов.

В Риге 8 марта ожидается продолжительный снегопад. Температура воздуха -1..-3 градуса, во второй половине дня около нуля.