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Почти две трети жителей Латвии, или 64%, планируют в этом году отмечать Международный женский день 8-е марта, который в Латвии с некоторых пор является официальной праздничной датой, свидетельствует опрос компании Kantar TNS.

Планы отмечать 8 марта в значительной мере связаны с возрастом респондентов. Например, женский день намерены отмечать 59% людей в возрасте до 30 лет и 64-68% людей в возрасте 30-60 лет.

Женщины отмечают 8 марта чаще, чем мужчины - 66% по сравнению с 62%.

94% опрошенных женщин 8 марта порадовались бы поздравлениям, цветам и подаркам. 72% женщин в возрасте от 18 до 60 лет намерены поздравить какую-то важную для себя женщину.

В опросе приняли участие 825 человек.

Стоит отметить, что 17 лет Международный женский день 8 марта не был в Латвии ни государственным праздником, ни отмечаемым днем. Все изменилось лишь 26 апреля 2007 года, когда Сейм большинством голосов во втором чтении принимает поправку тогда еще "Центра Согласия" к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой 8 марта — Международный Женский день — становится в Латвии официально отмечаемым.

Помимо 8 марта в перечень отмечаемых дней вошли 15 мая — Международный день семьи, 1 июня — Международный день защиты детей, второе воскресенье июля — День моряка, первое воскресенье октября — День учителя, а также 24, 25 и 26 декабря — Рождество.